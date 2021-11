Altice investiu 35 milhões na Madeira nos últimos quatro anos

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Altice Portugal anunciou esta quinta-feira cinco novos protocolos com a Região Autónoma da Madeira, prevendo a continuidade de investimentos em tecnologia e inovação, sobretudo na expansão da rede de fibra ótica e na rede móvel. "Investimentos que ultrapassam os 35 milhões de euros, dos últimos quatro anos", detalha a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

Em comunicado, a dona da Meo dá conta do "reforço do compromisso" com a Madeira, nas áreas da inovação, infraestruturas, saúde e responsabilidade social.

Os acordos firmados visam as autarquias do Funchal, Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Ribeira Brava. Um dos investimentos previstos - a fim de melhorar as condições de cobertura da rede da Altice na região - visa a implementação de 12 novas estações no Funchal, Santa Cruz, Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

"O nosso compromisso com a Madeira é o de continuarmos a ser um sólido parceiro de inovação e de garantia do acesso às melhores infraestruturas como motor da geração de valor para as empresas e populações madeirenses", referiu o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

"A Altice Portugal temrealizado um forte investimento, nos últimos anos, para dotar o arquipélago com as maiores e mais avançadas redes de comunicação, suporte e alavanca do desenvolvimento económico e social", acrescentou.

A mesma nota adianta que a Madeira beneficia de índices de cobertura "dos mais elevados a nível nacional sendo que,no final de 2021, atingirá os 97% de cobertura de fibra ótica" em 2022. Na rede móvel, a Altice "garante uma cobertura de cerca de 99,5% na rede 4G tanto na Ilha da Madeira como na Ilha do Porto Santo".