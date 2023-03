Altice, NOS e Vodafone mantêm 5G gratuito até 30 de setembro

© Sam Yeh/AFP

Ainda não é desta que os operadores vão começar a cobrar pelo uso da rede 5G. Terminava esta sexta-feira o período de utilização gratuita da nova rede móvel, mas Altice, NOS e Vodafone decidiram prolongar o período de utilização gratuita até 30 de setembro.

Mais de um ano depois da atribuição das licenças 5G e dos operadores terem revelado que iriam até cobrar cinco euros adicionais pela utilização da nova tecnologia móvel, a nova rede continua disponível para quem tem um smartphone compatível sem qualquer custo adicional. Desde que a rede móvel ficou disponível que os operadores adiaram várias vezes o início da cobrança.

O Dinheiro Vivo (DV) questionou os três operadores históricos sobre este tema para perceber o que vão fazer nesta matéria. A Vodafone Portugal não enviou até ao momento qualquer resposta às questões enviadas, mas foi o primeiro player a confirmar o prolongamento do período de 5G à borla, até ao final de setembro.

"Até 30 de setembro de 2023 todos os nossos tarifários terão 5G disponível automaticamente, sem exceção e sem encargos adicionais. Experimente já!", pode ler-se no site do operador desde a manhã desta sexta-feira.

A confirmação da NOS chegou a meio desta tarde. "A NOS vai prolongar o período de utilização gratuita da rede 5G para os seus clientes, até 30 de setembro, na linha do seu compromisso de ampliar a utilização do 5G pelo maior número de pessoas em Portugal", disse fonte oficial da empresa ao DV.

A mesma fonte referiu que a NOS, segundo os dados da Anacom, "liderava claramente", no final de 2022, "a cobertura de 5G em Portugal, contando com quase três mil estações base 5G - mais de metade de todas as estações-base 5G do país", sendo que o operador garante cobrir já 87% da população.

Também a Altice Portugal não enviou, até à publicação deste artigo, qualquer resposta. No entanto, ao final da tarde desta sexta-feira, a dona da Meo anunciou no site do operador que também prolonga o período de utilização gratuita do 5G até 30 de setembro.

"Experimenta grátis até 30 de setembro de 2023", anunciava o operador.

O DV enviou um conjunto de questões à Altice, à NOS e à Vodafone, sendo que uma delas visava perceber se a extensão do prazo experimental do 5G ocorre por considerarem que a nova rede ainda não é utilizada por um número suficiente de consumidores ou porque a implementação da rede móvel 5G não estará ainda suficientemente desenvolvida para cobrir todo o território português. Os três operadores também foram questionados sobre a dimensão da base de clientes que já só usa 5G. Não houve respostas.

Segundo os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) sobre o serviço móvel, no final de 2022, estimava-se que 11,1% dos utilizadores de serviços móveis e 15,3% dos utilizadores de internet móvel dispunham de equipamentos 5G e subscreviam uma oferta que permite o acesso a estes serviços. "O número de utilizadores de internet móvel através de 5G totalizou 1,5 milhões, resultando numa penetração de 14,5 por 100 habitantes", lê-se na nota da Anacom.

Quanto ao desenvolvimento da rede, no final de 2022, o número de estações-base 5G instaladas tinha aumentado 35%, contabilizando-se 5 842 as estações, distribuídas por 302 concelhos (98% dos concelhos no país) e por 1526 freguesias (49% das freguesias). Os dados do regulador indicavam que a NOS era o operador que, tomando como referência o final do quarto trimestre, tinha instalado o maior número de estações-base 5G, num total de 2 985 estações (51%), seguindo-se a Vodafone com 1 803 estações (31%) e a Meo com 1 054 estações (18%).