Altice pede renovação da licença da TDT

A Altice Portugal afinal quer continuar a ser o fornecedor dos serviços de televisão digital terrestre (TDT), em Portugal. A dona da Meo, que detém a licença da TDT desde 2008, já pediu à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) a renovação dos direitos de utilização de frequências.

"Altice Portugal confirma que já requereu junto das entidades competentes a renovação do direito de utilização de frequências TDT", afirmou fonte oficial da telecom citada pela agência Lusa.

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou a 17 de outubro, a empresa liderada por Ana Figueiredo tinha até 9 de dezembro para dizer se tinha interesse em renovar licença da TDT. O direito de fornecer o serviço foi à Meo (ainda no tempo da antiga Portugal Telecom) a 9 de outubro de 2008 por 15 anos.

Atualmente, o serviço está nas mãos da Altice Portugal, que é a dona da Meo. Todavia, a telecom nem sempre se mostrou satisfeita com as condições de fornecimento da TDT aos portugueses, chegando a ameaçar desistir do serviço quando a concessão terminasse (9 de outubro de 2023).

Em janeiro de 2019, Alexandre Fonseca, então presidente executivo da Altice Portugal, fez saber que o "cenário mais provável" passava pela não renovação da licença para TDT, tendo em conta "o quadro de incerteza jurídica" e a "quebra de confiança" no regulador. A posição foi assumida quando a Anacom decidiu obrigar a dona da Meo a cortar em 15,16% os preços cobrados aos canais transmitidos na plataforma. Naquele ano, a TDT ainda só transmitia quatro canais (atualmente transmite seis). Desde então, os preços da TDT não sofreram mais reduções por imposição regulatória. Três anos volvidos, a decisão definitiva da Meo afinal vai no sentido de manter a licença para a TDT.

Os players concorrentes da Altice, nomeadamente a Vodafone e a NOS nunca mostraram publicamente interesse em deter os direitos de utilização de frequências da TDT.

O governo escreveu na proposta de Orçamento do Estado para 2023, divulgada a 10 de outubro, que "está comprometido" em assegurar no próximo ano "a continuidade" da TDT. No entanto, não revelou que visão tem para o futuro da TDT, um serviço que é de acesso tendencialmente gratuito para as famílias, embora em algumas zonas do país seja necessário recorrer a tecnologia satélite para se poder aceder ao serviço.

A Anacom tem defendido que o serviço seja repensado ao ponto de passar a ser fornecido às casas portuguesas por cabo, de forma gratuita.

Desde que a TDT surgiu em Portugal, que o serviço tem sido alvo de sucessivas críticas. Ou pela pouca oferta de canais televisivos e custos cobrados para os incluir na plataforma (tem sido a visão do lado das estações de televisão), ou pelo enquadramento jurídico e alegada falta de rentabilidade que o serviço permite ao concessionário (críticas já veiculadas pela Altice, que cobra às entidades que usam o sistema pela "prestação do serviço de codificação, multiplexagem, transporte e difusão por rede" da TDT).