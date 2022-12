Altice pondera vender data center da Covilhã

Fundador da Altice, Patrick Drahi. © Gustavo Bom/GI

A Altice tem procurado formas de aliviar a dívida global do grupo, que rondará os 31 mil milhões de euros. Um dos cenários que estará em cima da mesa passa pela alienação de dezenas de data centers que o grupo liderado por Patrick Drahi controla. Esta quinta-feira, a Bloomberg noticiou que Portugal poderá entrar na equação com a Altice Portugal a ponderar a venda do centro de dados da Covilhã.

Escreve a Bloomberg, citando fonte conhecedora do processo, que o "desinvestimento da operação na Covilhã" está a ser estudado, o que daria à empresa cerca de 200 milhões de euros.

O Dinheiro Vivo contactou fonte oficial da Altice Portugal que, para já, não comenta a informação. Ainda assim, o DV enviou questões por escrito e aguarda uma reposta por parte da empresa.

As infraestruturas que a Altice detém na Covilhã, uma herança da antiga Portugal Telecom aquando da compra da telecom em 2015, integra o maior data center do grupo Altice tem na Península Ibérica. O centro de dados da Covilhã é também um dos maiores da Europa e, segundo a dona da Meo, "posiciona Portugal a nível mundial na capacidade de alojamento e gestão de infraestruturas de tecnologias de informação e cloud computing, de forma inovadora e eficiente".

No início de dezembro, o Le Monde dava conta que a dívida da Altice International, que agrega todos os negócios da Altice exceto dos EUA, supera os 31 mil milhões de euros e que, devido ao contexto macroeconómico, a telecom de Drahi queria abrandar a estratégia de investimento do grupo nos próximos três, a fim de aliviar a dívida.

Uma das formas para ganhar margem que estará em cima da mesa passa pela venda de 92 data centers que a Altice detém em França. O banco de investimentos Perella Weinberg já terá sido contratado para encontrar potenciais compradores. A empresa pretende receber mil milhões de euros, pelo menos, pelo portefólio de centros de dados. De acordo com a Bloomberg, Portugal pode entrar nesta equação também.