Altice pondera vender data centers em França para aliviar dívida

O grupo Altice pondera vender 92 centros de dados em toda a França para aliviar a exposição da dívida que ronda os 31 mil milhões de euros, de acordo com pelo menos dois jornais franceses.

Segundo escreve esta sexta-feira o Le Monde, a dívida da Altice International supera os 31 mil milhões de euros - só 23,3 mil milhões têm origem no operador SFR e nos projetos de media RMC e BFM-TV. Com o agravamento do contexto macroeconómico, o grupo receia que a subida das taxas de juro agravem os encargos da telecom gerando "centenas de milhões de euros adicionais a serem pagos anualmente".

Mais de 90% da dívida da SFR está exposta as taxas fixas, de acordo com explicações do administrador financeiro Malo Corbin, durante a apresentação dos resultados trimestrais da Altice aos analistas financeiros a 22 de novembro. A parcela de taxas fixas cairá para entre 80% e 85% em 2023. Refere o Le Monde que, assim, os encargos com a dívida vão aumentar 80 milhões de euros em 2023. No entanto, não haverá empréstimos a pagar antes de 2025, o que cria espaço para a telecom encontrar soluções.

Certo parece estar o desinvestimento da Altice nos próximos três anos, segundo o mesmo jornal. A par disso, o grupo de telecomunicações pondera vender mais de 90 data centers.

De acordo com o L'Informe, a Altice já contratou o banco de investimentos Perella Weinberg para encontrar potenciais compradores. A empresa pretende receber mil milhões de euros, pelo menos, pelo portefólio de centros de dados.