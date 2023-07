Altice Portugal alvo de buscas por fraude e branqueamento

© Arquivo / Global imagens

DN com Lusa 13 Julho, 2023 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Autoridade Tributária (AT) estão, esta quinta-feira, a realizar buscas que envolvem altos responsáveis da Altice em Portugal, segundo avança a CNN Portugal/TVI. A empresa já confirmou as buscas e faz saber que está a "prestar toda a colaboração" às autoridades.

Estarão em causa suspeitas de crimes de fraude fiscal, falsificação e branqueamento de capitais. O procurador Rosário Teixeira, do DCIAP, faz parte destas diligências que visam altos quadros da dona da MEO.

As dezenas buscas, que decorrem de norte a sul do país, visam, entre outros locais, a Quinta no Gerês de Armando Pereira, responsável da Altice Europa e cofundador da empresa, e também na sede da Altice em Portugal, na zona de Picoas, em Lisboa, segundo o canal de notícias.

As buscas também decorrem na sede da Altice em Portugal, na zona de Picoas, em Lisboa.

Simulação de negócios e ocultação de proveitos na alienação de património, desde logo imobiliário, da antiga PT, estarão na mira da investigação, acrescenta ainda a CNN Portugal.

A Altice Portugal "confirma que foi uma das empresas objeto de buscas" no cumprimento de mandado do Ministério Público e que "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"A Altice confirma que foi uma das empresas objeto de buscas pelas autoridades em cumprimento de mandado do Ministério Público no âmbito de processo de investigação em curso", afirmou a fonte, sem adiantar mais pormenores.

A dona da MEO "encontra-se a prestar toda a colaboração que lhe é solicitada. A Altice Portugal estará sempre disponível para quaisquer esclarecimentos", concluiu a mesma fonte.

Em atualização