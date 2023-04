Altice Portugal passa a ter Nokia como fornecedor de 5G

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

A Altice Portugal anunciou esta quarta-feira que contratou à Nokia o fornecimento e integração de componentes para o core (núcleo) da sua rede 5G standalone. A dona da Meo

Através de uma parceria estratégica, a Nokia "será responsável pelo desenvolvimento da rede core 5G, incluindo a evolução para uma arquitetura nativa na cloud, onde as funções de rede são implementadas como micro-serviços, numa lógica de negócio de serviços modulares", de acordo com o comunicado enviado à redação.

A gigante finlandesa, que em novembro de 2022 anunciou um centro de investigação para o 5G e 6G em Portugal, fica responsável pelo novo 5G da Altice Portugal. Isto é, neste momento, as redes 5G que existem no país são non-standalone, o que significca que o sinal de rede é 4G mas com rádio 5G. A próxima fase é fazer evoluir as redes para o 5G standalone, onde toda estrutura (rede principal, vulgo core; gestão da rede; transporte terrestre da rede, sistemas de interligação entre redes; e rádio, vulgo antenas) é 5G.

Ora, a Nokia vai fornecer os componentes para a parte nuclear das redes 5G do operador.

A dona da Meo refere, ainda, que este acordo "permitirá disponibilizar serviços inovadores 5G, tais como network slicing, serviços de baixa latência e serviços IoT [Internet das Coisas], de forma massiva, nas comunicações de clientes dos segmentos de consumo e empresarial".

"Por outro lado, irá também fornecer maiores níveis de segurança, utilizando algoritmos de encriptação reforçados para um aumento da privacidade", conclui a empresa.

