Altice quer mais de 100 milhões de euros pelo centro de dados da Covilhã

Centro de dados da Covilhã © Filipe Pinto / Global Imagens

Dinheiro Vivo 09 Junho, 2023 • 07:30

O grupo Altice tem em curso a venda do centro de dados da Covilhã. De acordo com o Jornal Económico desta sexta-feira, a dona da Meo espera encaixar mais de 100 milhões de euros com o negócio, que estima ter fechado até meados de julho.

Há cerca de dois meses, o Expresso noticiou que o prazo para a entrega de ofertas vinculativas para a compra do centro de dados da Altice Portugal na Covilhã terminava a 18 de abril. O semanário dava conta, ainda, que estavam na corrida o fundo de infraestruturas português Horizon Equity Partners - de Sérgio Monteiro. Trata-se do mesmo fundo que, em parceria com o Morgan Stanley, adquiriu 75% do negócio das torres à Altice Portugal, em 2018 (vendido novamente em 2020 à Cellnex). O centro de dados da Covilhã foi inaugurado em 2013 - é uma herança da antiga PT - e está nas mãos da Altice desde 2015. Com mais de 600 servidores é o maior data center do país e um dos maiores do mundo, segundo a Altice Portugal.

Tal como o Dinheiro Vivo deu conta, foi noticiado em dezembro de 2022 que o grupo Altice procurava formas de aliviar a dívida da holding que controla os negócios na Europa, em Israel e na República Dominicana. O Le Monde avançava, então, que a dívida superava os 31 mil milhões de euros (mais de 23 mil milhões eram responsabilidade do operador francês SFR e dos projetos de media RMC e BFM-TV). A solução encontrada foi pôr à venda alguns dos centros de dados do grupo, incluindo 92 em França. A Bloomberg noticiou, então, que o centro de dados da Covilhã fazia parte do portefólio de ativos a alienar. Para encontrar interessados, a Altice recorreu ao banco de investimento Perella Weinberg. O grupo de Drahi calculou que a venda dos data centers pode gerar uma receita de mil milhões de euros.