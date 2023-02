Altice quer ter mulheres em 40% dos cargos de liderança até 2030

Lisboa, 18/03/2022 - Ana Figueiredo nova CEO da Altice Portugal Paulo Alexandrino/Global Imagens © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A comissão executiva da Altice Portugal reuniu-se esta quinta-feira com as equipas de gestão da empresa no Altice Arena, em Lisboa, onde a presidente executiva, Ana Figueiredo, estabeleceu a visão da empresa até ao final da década. Um dos objetivos é ter 40% de mulheres em cargos de liderança até 2030.



A estratégia apresentada pela dona da Meo assenta em quatro pilares - pessoas; tecnologia; inovação e sustentabilidade. Ora, quanto ao primeiro pilar, a empresa de telecomunicações comprometeu-se a "captar e reter talento, investindo em novas competências e no compromisso de ter mulheres em 40% dos cargos de liderança até 2030", de acordo com o comunicado enviado à redação.



O objetivo de valorizar o papel das mulheres na empresa é estabelecido cerca de um ano depois de Ana Figueiredo ter assumido a liderança executiva da Altice Portugal, e três dias após a empresa ter assinado um acordo com quatro sindicatos para a revisão do acordo coletivo de trabalho, prevendo aumentos entre 2% e 9,2%, de acordo com o vencimento, com efeitos em 1 de janeiro deste ano.



Ter mais mulheres em cargos de liderança e o compromisso de recrutar e reter talento serão os pontos mais assinaláveis na mensagem que a Altice transmitiu hoje aos trabalhadores. Nos últimos cinco anos, a empresa lançou dois programas de rescisões por mútuo acordo (um em 2019 e outro em 2021) e um processo de despedimento coletivo. Ao todo terão saído da empresa mais de 2000 pessoas.



Outro pilar da estratégia da Altice Portugal em destaque é a sustentabilidade. "Esta liderança pressupõe também uma atuação sustentável a vários níveis. Até 2030 a empresa propõe-se a cumprir as metas de redução, em 90%, das emissões CO2 [dióxido de carbono] e a respeitar a economia circular em 50% das suas vendas", lê-se no mesmo comunicado enviado à redação.



Quanto à inovação e à tecnologia, o objetivo é consolidar a marca Altice enquanto "referência na indústria da I&D" e da engenharia portuguesa. Através da Altice Labs, a telecom quer registar cem novas patentes até 2030.



"A Inovação concebida pelos engenheiros portugueses e utilizada por 300 milhões de pessoas em todo o mundo é um dos eixos fundamentais da diferenciação da Altice no futuro", realça a dona da Meo, apontando que quer, agora, impulsionar a "transformação digital do país ditando tendências na I&D em tecnologias como 5G, as comunicações quânticas, o Wi-Fi sensing, e-health & home care e home IoT".

No encontro com os trabalhadores, a dona da Meo também anunciou uma nova linha de comunicação. "Altice has no limits" (Altice não tem limites) é o mote da nova campanha, que pretende posicionar a empresa enquanto marca de "legado sólido" e espírito "inovador e jovem". "Sem limites, para liderar o futuro", sintetiza a empresa.

A nova linha de comunicação da Altice Portugal foi criada pela Dentsu Creative e a divulgação numa campanha multimeios arranca esta quinta-feira. A Altice também lançou um novo site (www.altice.pt).

A comunicação social foi convocada para um encontro com a CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, marcado para as 15h, a fim de detalhar pressupostos e metas da dona da Meo.