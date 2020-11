Altice recorrerá "a todos os mecanismos legais" para contestar regras do 5G em Portugal

Alexandre Fonseca, CEO da Altice. © Filipe Amorim/Global Imagens

A Altice volta a tecer críticas às regras do 5G em Portugal, indicando que admite "recorrer a todos os mecanismos legais" à disposição para contestar a regras do leilão, que foram conhecidas na semana passada.

Mais uma vez, a empresa afirma que a publicação "tão tardia" das regras, "bem como impreparação constatada em todo o restante processo continua a ser motivo de grande preocupação", é possível ler em comunicado.

"Hoje, infelizmente, estamos na cauda da Europa no que toca à implementação e disponibilização da tecnologia 5G, situação esta totalmente inédita na história das telecomunicações nacionais e que coincide com o mandato do atual Presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, Dr. Cadete de Matos", indica a Altice Portugal. "A irresponsabilidade, insensibilidade e falta de segurança nas decisões regulatórias, que prejudicam o investimento e a proteção do trabalho, têm impactado de forma muito gravosa um dos principais setores económicos nacionais, inviabilizando o desenvolvimento que o atual momento exige."

A operadora refere ainda que o regulamento em causa "apresenta um alheamento relativo à linha defendida

na Resolução do Conselho de Ministros apresentada pelo Governo, em fevereiro, que define a estratégia do 5G para Portugal, impondo obrigações excessivas de cobertura e criando condições preferenciais inexplicáveis para novos entrantes, face ao nível de desenvolvimento e de concorrência existentes no mercado português".

Já em relação às condições preferenciais para novos players no mercado, a Altice refere que "o tipo e extensão das abusivas medidas incluídas no Projeto de Regulamento, como o Roaming Nacional, consistem numa discriminação injustificada e num tratamento parcial proibido por lei". A empresa aponta ainda que este ponto "apenas proporciona a entrada de operadores parasitas que, não só não investem no país, como não melhoram as comunicações já existentes".

A Altice aponta ainda que é "falso" que o roaming nacional " sirva para alargar a cobertura nas zonas de baixa densidade populacional ou sirva as populações da conectividade que verdadeiramente precisam. O que este Regulamento defende é a mesma cobertura nestas regiões, distribuída de forma "gratuita" a esses novos entrantes, sem exigência, a estes, de investimento ou melhoria de cobertura".

Na mesma nota enviada à imprensa a operadora indica também que existem outros pontos ainda por especificar neste regulamento, como "a obrigação de reforço da cobertura do serviço de voz móvel de modo a assegurar a cobertura de 95% do território com qualidade "Boa"".

A empresa considera também que a total imprevisibilidade e ineficiência dos investimentos exigidos ao Operador são o principal fator que coloca em risco a obrigação de garantir postos de trabalho e assegurar a continuidade de projetos nas áreas da inovação e investigação, sendo este mais um ponto que muito fragiliza a estratégia de investimento e de desenvolvimento económico".

Na semana passada, tanto a NOS como a Vodafone já admitiam a hipótese de avançar para tribunal, após a publicação do regulamento do leilão de 5G.

O leilão deverá arrancar em novembro e ficará concluído até março.