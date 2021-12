Altice reforça posição maioritária na BT. Governo britânico está atento

Patrick Drahi, líder do grupo Altice © AFP

O grupo Altice reforçou a posição maioritária que detém na empresa de telecomunicações British Telecom (BT) para 18%, de acordo com o Financial Times. A operação ocorreu menos de seis meses depois da holding Altice UK ter adquirido uma participação maioritária de 12% na BT, por 2,2 mil milhões de libras (2,5 mil milhões de euros).

O movimento de mercado apanhou o governo do Reino Unido de surpresa, visto que apesar de ser o acionista maioritário a Altice disse, em junho, não ter intenção de tomar o controlo da BT, que conta com uma participação do Estado britânico.

De acordo com a Reuters, o executivo de Boris Johnson veio a terreiro afirmar que "está comprometido em alavancar o país através da infraestrutura digital" e que "não hesitará em agir se necessário para proteger" as infraestruturas "críticas".

A BT tem em curso um projeto de infraestruturação do país em fibra ótica. A entrada da Altice na estrutura acionista da BT está relacionada com esses planos, visto que a BT procurava um parceiro de investimentos nessa matéria.

O reforço da posição do grupo de Drahi na BT ocorre numa altura em que a telecom sonda o mercado para aferir o valor potencial de alguns ativos, incluindo a Altice Portugal, caso ocorra uma eventual venda. Sobre a Altice Portugal, o CEO Alexandre Fonseca reiterou na segunda-feira, em entrevista à CNN Portugal, que a holding portuguesa não está à venda.

"O nosso acionista já o disse publicamente: a Altice Portugal não está à venda. O ativo em Portugal não está à venda", disse, apesar das notícias que dão conta dessa eventualidade.