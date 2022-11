Altice regista mais de 50 terabytes de tráfego de dados na Web Summit

© AFP

Ana Figueiredo falava no palco principal do Altice Arena, em Lisboa, no dia em que termina a sétima edição da Web Summit, aquela que é considerada a maior cimeira tecnológica do mundo.

"Nestes dias, e até esta manhã, as nossas redes geraram mais de 50 'terabytes' de tráfego", afirmou Ana Figueiredo, que explicou que "é equivalente a um milhão de filmes em alta definição".

Na sua intervenção, Ana Figueiredo congratulou-se pela dona da Meo ser parceira tecnológica da Web Summit desde o início do evento em Lisboa, em 2016.

"Tem sido muito desafiante mas também" uma aventura divertida ao longo destes sete anos "bastante bem sucedidos" desta parceria, sublinhou.

Perante uma 'casa cheia' - a Web Summit atingiu este ano o máximo de sempre de presenças -, Ana Figueiredo falou sobre a Altice Portugal e disse: "Se tiverem um 'smartphone' convosco, se está conectado com 'wifi' e se está a funcionar [é porque] nós fazemos isso acontecer".

Na sua intervenção, de quase 10 minutos, Ana Figueiredo salientou que uma nova era começou: "Nós, na Altice, estamos a olhar para o futuro e o futuro irá trazer novos desafios, novas oportunidades, como o 6G, a tecnologia quântica ou o metaverso", salientou a executiva.

E "nós acreditamos fortemente que talvez no metaverso" seja a próxima fase de evolução em termos de conexão social, "talvez no próximo ano nos encontremos todos no metaverso, aqui, na Web Summit", rematou.

A Web Summit, que arrancou na terça-feira, termina hoje, com a sua sétima edição a atingir o seu máximo de capacidade com 71.033 participantes de 160 países, com o maior número de sempre de 'startups' e de investidores.