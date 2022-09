Altice tem acordo com Golden Wealth Management para vender Previsão

© Artur Machado/Global Imagens

A Altice Portugal fechou um acordo com a Golden Wealth Management para a venda da participação maioritária que detém da Previsão, sociedade gestora dos fundos de pensões dos trabalhadores das empresas TLP, TDP e Marconi (empresas que se fundiram na década de 1990 criando a então Portugal Telecom), dá conta o Jornal Económico esta sexta-feira.

Citando fontes conhecedoras do processo, aquele semanário económico escreve que o valor do negócio deverá rondar os dois milhões de euros, Falta agora luz verde da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. A Previsão gere cerca de 70 milhões de euros, contando com 11.200 beneficiários (8 800 são pensionistas). O sucesso deste negócio não retirará responsabilidades à Altice junto dos beneficiários, mas alivia o peso da gestão do mesmo. O objetivo da Golden Wealth Management será fundir a Previsão com a SGF - Sociedade Gestora Fundos de Pensões (adquirida em 2019).

Foi em 2019 que a Altice Portugal, então liderado por Alexandre Fonseca, fez saber que iria começar a desinvestir nas áreas não-core do grupo. Em 2020, a telecom chegou a ter, de acordo com o Jornal Económico, um acordo para vender 82,5% da Previsão ao IIBG por um valor entre três e quatro milhões de euros, mas o negócio não se concretizou porque o grupo com sede no Bahrein também não conseguiu concluir outros negócios em Portugal, como a aquisição do Efisa. Já em maio deste ano, a Altice Portugal comprou a participação de 15% da Patris na Previsão, reforçando a posição do grupo de 82,5% para 97,5%. A restante participação está nas mãos dos alemães da Allianz.

A Golden Wealth Management é liderada por António Nunes da Silva. Em 2018, esta sociedade gestora de ativos controlava um portefólio de cerca de 1,3 mil milhões de euros.