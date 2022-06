Altice vai assegurar amarração do cabo submarino Medusa em Carcavelos

Norman Albi, CEO da AFR-IX (esquerda) e Alexander Freese, Chief Operations Officer da Altice Portugal (direita) © D.R.

A Altice Portugal assinou um memorando de entendimento com a AFR-IX Telecom, determinando que a dona da Meo será a responsável pela amarração, gestão e conectividade do Medusa na estação de cabos submarinos de Carcavelos, em Cascais, foi esta quarta-feira anunciado. O acordo foi assinado ontem pelas duas empresas durante a conferência Subsea World 2022, em Marselha, França.

Medusa é o nome do cabo submarino da AFR-IX. um operador de telecomunicações grossista e neutral, com sede em Barcelona, Espanha, especializado no fluxo e processamento de dados. O cabo submarino Medusa ainda está em fase de construção pela Alcatel Submarine Networks. Deverá chegar a Carcavelos em 2024, representando uma obra de 326 milhões de euros para assegurar conectividade nas comunicações desde Carcavelos até Port Said, no Egito.

A estação de cabos submarinos de Carcavelos será o ponto mais ocidental do Medusa, que estabelece uma rota de mais de 8.700 quilómetros, ligando um total de nove países do norte de África e do sul da Europa (Portugal, Marrocos, Espanha, França, Argélia, Tunísia, Itália, Grécia, Egipto e Chipre).

Para Alexander Freese, chief operations officer da Altice Portugal, o acordo alcançado com a AFR-IX vai "ajudar a criar uma porta de entrada na Europa de ativos relevantes na indústria das comunicações". Por isso, o gestor realça a importância do momento que - assegura - reforça o "compromisso [da Altice] com a economia nacional e global".

Já o CEO da AFR-IX, Norman Albi, reitera o papel "estratégico" que a costa portuguesa assume para "gerar ligações, já que é a porta de entrada para o Atlântico e África Ocidental". "E Carcavelos oferece as condições ideais", refere. Este gestor salienta, ainda, que o Medusa pode ser "alternativa" aos cabos submarinos do Mediterrâneo , que estão a chegar ao fim do tempo de vida útil.

Altice Portugal assegura ligações internacionais

O acordo entre a Altice Portugal e a AFR-IX estabelece que o primeiro segmento do Medusa, que liga a estação de Carcavelos, Barcelona e Marselha, se torne uma realidade no segundo trimestre de 2024.

Além disso, a dona da Meo vai suportar as operações do cabo submarino da AFR-IX com know-how e infraestruturas. Segundo a telecom portuguesa, as empresas cliente do Medusa poderão retirar proveitos da estação de cabos de Carcavelos, que é controlada pela Altice, e do centro de coinstalação e interligação da rede internacional da empresa em Linda-a-Velha, que se localiza em Linda-a-Velha, Oeiras.

Além de assegurar os serviços de amarração do cabo submarino, incluindo energia e condutas desde a praia de Carcavelos até à estação, a Altice fica responsável pela operação, manutenção e conectividade entre a estação e outros pontos de referência internacionais em Portugal, como centros de dados e outras estações de cabos submarinos e teleportos.

De acordo com uma notícia do Expresso a 11 de janeiro, o Medusa também iria ter uma ligação ao Start Campus de Sines. A AFR-IX estaria mesmo em vias de conseguir as autorizações necessárias do Estado português para também amarrar parte do Medusa a Sines, podendo vir a beneficiar da proximidade ao cabo internacional EllaLink.

O cabo Medusa terá segmentos que integram até 24 pares de fibras com um desenho de capacidade de 20 terabits por segundo por par de fibras, ou seja, uma capacidade total de 480 terabits por segundo.

A experiência da Altice com cabos submarinos não é de agora, sendo ainda hoje responsável pelos sistemas de cabos submarinos que asseguram as comunicações entre Portugal Continental e as regiões dos Açores e Madeira.

A AFR-IX tem licenças de atividade em Portugal, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, Nigéria, Gana, República Democrática do Congo, Mali, Burkina Faso, Sierra Leoa, Niger e Camarões.