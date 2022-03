Ana Figueiredo, o "quadro superior" apontado por Fonseca para chefiar a Altice Portugal

Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Ana Figueiredo assume funções de CEO da Altice Portugal a 2 de abril. Foi apresentada como um "quadro superior" com duas décadas de casa (desde os tempos da PT), mas, fora o percurso profissional, quem é a gestora que sucede a Alexandre Fonseca?

Quem ouviu Ana Figueiredo na conferência de imprensa sobre as mudanças na dona da Meo, na sexta-feira, notou prudência, moderação e uma mensagem preparada: "orgulho" em assumir o desafio de continuar o "legado" do antecessor, para que a telecom seja a "preferência" dos consumidores, mas ciente que há decisões a tomar desde que válidas e justificadas.

Fontes do setor ouvidas pelo Dinheiro Vivo (DV) têm perceções diferentes. Para as que conhecem a empresa por dentro, Ana Figueiredo terá sido uma escolha de Alexandre Fonseca, aceite pelos fundadores do grupo (Patrick Drahi e Armando Pereira). À primeira vista mais discreta, afiançam ser uma gestora do "tipo keep it simple" (mantém as coisas simples), que procurará manter a proximidade com toda a estrutura. É-lhe apontada a "atenção aos detalhes" e a proatividade, bem como a "garra" e o "poder de encaixe".

Na conferência de imprensa, quando questionada sobre o facto de ser mulher e ter sido escolhida para liderar a Altice Portugal, Ana Figueiredo esclareceu sem rodeios: "Prefiro ter em consideração que fui escolhida pela minha capacidade de liderança e competências, mais do que ser do género feminino". Uma posição reiterada por Alexandre Fonseca, adiantando que a gestora terá "toda a autonomia para implementar a sua estratégia".

Outras fontes da empresa notam que a escolha de uma gestora "desconhecida" é "uma surpresa" - aguardam que tome conta das ocorrências para perceberem se "dá a cara ou não".

Fontes sindicais lembram a "relação difícil" que a gestora manteve com os sindicatos da República Dominicana (país onde trabalhava), "o que não é um bom indicador". "Na República Dominicana, a Altice chegou a processar um sindicato por utilizar o nome da empresa na designação da estrutura sindical", relatou uma das fontes sindicais.

Outras fontes setoriais, creem que Ana Figueiredo representará uma chefia de transição: escolhida ou para "fazer o que Alexandre Fonseca não fez", ou para "manter" a dona da Meo "em stand by" face ao futuro do setor, tendo em conta o rumor da venda.

"Que fique claro que a decisão e a escolha da Ana foi tomada em primeiro lugar pelos nossos fundadores e acionistas, eu participei nesse processo", notou o novo co-CEO da Altice Europe na referida conferência. "Foi uma decisão unânime com base única e exclusivamente no trabalho reconhecido e meritório" que a gestora desenvolveu no grupo.

Em 2020, à revista Mercado da República Dominicana, a propósito da pandemia, Ana Figueiredo assumia-se como uma gestora que "espera sempre o melhor, mas que se prepara para o pior".

É a segunda mulher a assumir a liderança executiva da Altice Portugal, depois de Cláudia Goya no verão de 2017. E a terceira CEO da dona da Meo em seis anos e meio (Altice comprou a PT no final de 2015).

A nova CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, tem 48 anos, é licenciada em Administração e Gestão pelo ISEG, com um MBA pela Católica e Nova SBE, e chega à liderança da dona da Meo para substituir Alexandre Fonseca, que passa a ter funções executivas internacionais no grupo, acumulando com o cargo de chairman na subsidiária portuguesa.

Desde 2018 desempenhava funções como presidente executiva na Altice Dominicana, tendo sido "a primeira mulher a presidir a um operador de telecomunicações no país". Aí, foi também responsável pela reestruturação estratégica e operacional da empresa que conduziu ao acentuado crescimento e consolidação da Altice no mercado da República Dominicana, de acordo com uma nota biográfica disponibilizada pela telecom.

Ana Figueiredo entrou para o grupo PT em 2003, depois de passar pela auditoria na Galp e na EY. Em 2016, foi escolhida como chief audit executive do grupo Altice na Suíça, supervisionando as operações em França, Estados Unidos, Israel, Portugal e República Dominicana.