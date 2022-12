Anacom admite sugerir condicionantes no negócio entre Vodafone e Nowo

João Cadete Matos, presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) vai entregar à Autoridade da Concorrência (AdC) um parecer sobre a aquisição da Nowo pela Vodafone Portugal até ao final deste ano, mas, num almoço com jornalistas esta quarta-feira, o regulador admitiu vir a sugerir à AdC a imposição de condições para a concretização do negócio. Em causa estão as licenças adquiridas pela Nowo no leilão do 5G, visto que a Anacom não quer que sirvam para travar a concorrência ou competitividade no setor.

[Em atualização]