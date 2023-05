Anacom ainda só transferiu para o Estado 35 milhões de euros do leilão do 5G

Sede da Anacom, em Lisboa © Rita Chantre / Global Imagens

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, afirmou esta quarta-feira que ainda só foram transferidos para o Estado 35 milhões de euros provenientes da receita do leilão do 5G.

"A Anacom ainda só transferiu para o Estado 35 milhões de euros da receita do leilão do 5G", disse o gestor na comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que se realizou a pedido do PSD sobre problemas no serviço de telecomunicações móveis em territórios de baixa densidade.

A afirmação de Cadete de Matos confirma o que o Dinheiro Vivo noticiou a 30 de abril, que os milhões do 5G continuam por levantar pelo governo.

O leilão de frequências para o desenvolvimento do 5G, concluído em 27 de outubro de 2021, gerou 566,7 milhões de euros em receita. O regulador, contudo, apenas encaixou no imediato 410,054 milhões de euros, pois algumas das empresas de telecomunicações optaram por deferir o pagamento de metade do valor total que tinham a pagar ao longo de sete anos.

Segundo o relatório e contas da Anacom de 2022, o regular já recebeu mais 18,177 milhões de euros relativos às licenças 5G adquiridas pelos operadores. Ou seja, a autoridade liderada por Cadete de Matos era o o fiel depositário de 428,,231 milhões de euros provienientes do leilão do 5G. Ora, dessa verba, o governo apenas ordenou a transferência de 35,813 milhões de euros, destinados a trabalhos sobre os novos cabos submarinos.

A Anacom ainda guarda 392,417 milhões de euros provenientes da receita do leilão do 5G. As verbas que a Anacom tem do 5G só serão depositadas nos cofres do Estado quando sair uma portaria dos ministérios das Infraestruturas e das Finanças. Há 143 milhões de euros da receita do leilão prometidos para a construção de estradas, mas o executivo ainda não ordenou a transferência dessa verba.

"Um português que não tenha acesso à internet está discriminado"

Na referida comissão parlamentar, Cadete de Matos sugeriu que as verbas do 5G sirvam para levar, por exemplo, fibra ótica a regiões de baixa densidade ou ao interior do país, onde não exista qualquer cobertura de redes de alta velocidade - vulgo zonas brancas - ou onde a qualidade das telecomunicações seja de má qualidade.

Sobre o tema da fibra ótica, o governo está a aguardar pela autorização da Comissão Europeia (CE) para fazer um investimento acima dos 300 milhões de euros na cobertura de todo o território nacional com fibra ótica. Segundo o governo, metade dessa verba virá de fundos europeus e, caso se justifique, do Orçamento do Estado. O objetivo é infraestruturar as zonas brancas, que são no fundo regiões que os operadores de telecomunicações privados consideram economicamente pouco rentáveis para investir.

"Hoje um português que não tenha acesso à internet está discriminado negativamente, quer seja um estudante, quer seja um trabalhador, quer seja para fins de lazer, quer seja um turista, quer seja... enfim, não haverá um nómada digital onde não houver internet", disse Cadete de Matos aos deputados da comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

Cadete Matos realçou, ainda, que sem o acesso eficaz à rede "o país terá sempre uma assimetria no desenvolvimento económico", no desenvolvimento social e no acesso aos serviços de saúde através da internet.

Para o responsável da Anacom, a falta de cobertura é "uma falha de mercado", considerando benéfica a entrada de novos operadores no mercado português. Por isso, mostrou-se expectante com a chegada da Digi, cujos primeiros serviços deverão ser lançados no país no início de 2024.

"A Digi [que comprou lotes de espetro do 5G em Portugal], aqui ao lado em Espanha, oferece um gigabyte de fibra ótica por 20 euros. Aqui em Portugal, os três operadores cobram 40 euros com 24 meses de fidelização", assinalou.