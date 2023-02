Anacom alerta Parlamento para "urgência" de alterar regime de fidelizações nas telecomunicações

Cadete de Matos, presidente da Anacom © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, reiterou esta quarta-feira para a "urgência" de se rever o regime das fidelizações nas telecomunicações, em Portugal.

"A Anacom propôs ao governo a urgência em rever o regime das fidelizações em Portugal. Se não alterarmos esse regime, os portugueses têm de estar preparados para que, no próximo ano, os operadores tornem a fazer aumentos de acordo com a taxa de inflação, e no ano seguinte a mesma coisa. E os consumidores vão estar presos a esses contratos, dos quais não se podem libertar ao longo dois anos", afirmou João Cadete de Matos.

O presidente da Anacom esteve na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação para falar sobre os aumentos de preços nas telecomunicações e nos CTT, a requerimento do PCP.

Aos deputados, o regulador defendeu a proposta de reduzir para seis meses o período máximo de fidelizações no setor das telecomunicações, como forma de estimular a concorrência e, assim, criar condições para que os preços se tornem mais competitivos. A proposta já não pode surtir efeito nos preços deste ano, mas poderá fazer baixar preços - ou mesmo limitar novos aumentos - nos anos seguintes.

De acordo com a Anacom, "os preços em Portugal estão hoje quase 20% acima da média da União Europeia".

O presidente da Anacom asseverou que em vários países europeus decidiu-se não aumentar preços. "Na maior parte dos casos, o aumento dos preços foi em regra inferior ao crescimento da inflação, enquanto que em Portugal podemos ter aumentos de preços, ao final de um ano, de mais de 84 euros. Em vários países, esses aumentos não serão mais do que 24 euros, porque definiram um teto de dois euros por mês para o aumento, enquanto que em Portugal podemos ter casos de aumentos superiores a oito euros [por mês]", argumentou.

"Temos um claro défice de concorrência em Portugal"

Considerando "totalmente injustificada" a subida dos preços por parte da Meo, NOS e Vodafone, Cadete de Matos realçou que a atual situação é potenciada pela falta de concorrência no setor. Nesse sentido, lembrou que o leilão do 5G serviu para criar condições à entrada de novos players no país, a fim de estimular a concorrência.

"Nós temos uma situação muito preocupante, do nosso ponto de vista, relativamente à falta de dinamismo concorrencial. Numa economia de mercado, os preços são determinados pelo mercado. Portanto, nem a Anacom nem o Estado regulam os preços retalhistas, eles resultam da concorrência entre as empresas", esclareceu João Cadete de Matos.

Ora, argumentando que as três maiores empresas do setor não concorrem entre si, porque apresentam preços e ofertas idênticas, o líder da Anacom reforçou: "Aquilo que temos hoje é um claro défice de concorrência em Portugal".

"Como é que esta situação se corrige? Com uma economia de mercado e com o aumento das condições concorrenciais", prossegue, reiterando que foi isso que o regulador procurou fazer no leilão do 5G, não obstante a contestação dos três principais operadores.

Anaco alerta para refidelizações abusivas

Um outro ângulo ilustrado pela Anacom aos deputados incidiu sobre as refidelizações, cujo aumento da concorrência pode levar a práticas mais saudáveis.

"Mais grave ainda é o facto de termos assistido, em Portugal, nomeadamente no ano em que decorreu o leilão de frequências [5G], a um incremento das campanhas de refidelização. Muito antes, de chegar ao fim os dois anos de fidelização, os clientes são refidelizados. E, mais grave ainda, são refidelizados através do aumento de refidelizações abusivas, isto é, sem que os consumidores tenham dado o seu acordo", alertou Cadete de Matos.

"É dramática a situação com que a Anacom se confronta, em Portugal, de consumidores que todos os dias se queixam desta situação de abuso das refidelizações, de não terem autorizado contratações, muitas delas feitas à distância, de serviços que não estavam interessados", disse.

João Cadete de Matos sublinhou, por isso, que o regulador determinou que os custos de rescisão antecipada de um contrato de telecomunicações devem constar nas faturas dos consumidores, pelo que voltou a apelar aos consumidores que estejam "muito atentos".

Anacom acusa Apritel de manipular consumidores

Numa ronda de respostas aos deputados, o presidente da Anacom ainda chamou à atenção para o papel da Associação dos Operadores de Telecomunicações (Apritel), considerando que o organismo liderado por Pedro Mota Soares está a manipular os consumidores.

"A Anacom não está no mesmo plano da Apritel", disse, realçando ser "completamente injustificada" a atenção que se dá aos dados que a Apritel tem divulgado sobre a evolução dos preços no setor.

"É uma manipulação grosseira aquilo que os operadores, meses após meses, procuram fazer em Portugal, que é dizer que os preços são mais competitivos", afirmou, notando que os dados que a Anacom revela e em que baseia leituras e decisões têm origem no Eurostat, na Comissão Europeia e na OCDE.