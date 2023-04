Anacom com Cadete de Matos tem a gestão mais lucrativa de sempre

Com João Cadete de Matos na presidência, a Anacom entregou ao Estado praticamente 220 milhões de euros desde 2017. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) obteve um resultado líquido de 49,1 milhões de euros em 2022, mais 51% do que os 32,5 milhões no ano anterior. O regulador propõe ao governo a "entrega ao Estado" de 44,2 milhões, para o "desenvolvimento das comunicações em Portugal em benefício" dos consumidores, e pede para ficar com o remanescente (4,9 milhões de euros) para "constituição do capital estatutário".

O Dinheiro Vivo analisou os relatórios de contas desde 1995 (ano a partir do qual estão consultáveis os balanços financeiros) e apurou que nunca o regulador das comunicações eletrónicas e postais teve melhores contas do que no ano passado.

O resultado líquido de 2022 e o valor que a Anacom vai depositar nos cofres do Estado são os mais elevados de sempre. Constata-se, aliás, que a liderança de João Cadete de Matos é a mais lucrativa na história da Anacom.

O atual líder está na presidência da Anacom desde agosto de 2017 - o mandato termina dentro de quatro meses. Somando os anos de chefia do gestor, a autoridade acumula resultados positivos na ordem dos 235 milhões de euros, tendo dado ao Estado na "Era de Cadete de Matos" praticamente 220 milhões.

Não obstante as sucessivas polémicas com as maiores empresas do setor, o estatuto da atual administração da Anacom - como a mais lucrativa de sempre - ainda poderá ser reforçado. Quando forem conhecidas as contas de 2023, os números ainda terão sido influenciados por mais oito meses de Cadete de Matos na presidência, pelo menos. O mandato termina em agosto, mas o gestor que veio do Banco de Portugal só sairá, de facto, quando o governo nomear uma nova liderança. Próxima administração terá de ser liderada por uma mulher, segundo a lei.

Contas disparam à conta de taxas, litigância e 5G

As contas de 2022 da Anacom revelam uma variação homóloga de 16,6 milhões de euros no resultado líquido. O disparo no lucro do regulador das comunicações explica-se sumariamente com o crescimento homólogo dos rendimentos em 12% e com o recuo dos gastos em 5%, para 67 milhões de euros, face a 2021.

Segundo o relatório e contas, a entidade faturou 116,6 milhões de euros, valor que compara com 103,8 milhões de rendimentos em 2021. Esta subida "explica-se, principalmente, pelo aumento do valor faturado relativo às taxas de utilização de frequências e às taxas de atividade das comunicações eletrónicas".

As taxas de utilização de frequências cresceram 16% no último ano, para 71,9 milhões de euros, devido ao "reconhecimento dos valores relativos ao espetro atribuído no âmbito do leilão do 5G, cujo efeito, em 2021, apenas se verificou para os dois últimos meses do ano [leilão terminou no final de outubro daquele ano], em comparação com o ano de 2022 onde este impacto foi integral, bem como do aumento da utilização de frequências relativas ao serviço fixo de telecomunicações".

Somam-se 39,5 milhões de euros pagos pelas telecom à Anacom em taxas anuais de atividade nas comunicações eletrónicas. O valor representa uma subida homóloga de 7%. Esta variação resulta, sobretudo, "do aumento verificado na média dos custos suportados com provisões nos últimos cinco anos".

Esta última parcela dos rendimentos da Anacom engordou devido a processos judiciais desencadeados pelas telecom que se opõem à cobrança de determinadas taxas regulatórias, mas também pelo histórico de litigância a propósito do leilão do 5G .

No final de 2022, a Anacom acumulava 168,1 milhões de euros em provisões para processos judiciais relativos a 245 processos ainda em curso contra a autoridade.

Em 2022, o regulador reforçou as provisões em 18 milhões de euros, menos do que o reforçou de 21,9 milhões em 2021 - a difernça explica grandemente o corte nos gastos da Anacom. Ainda assim, a média das provisões ascendeu a 16,4 milhões, acima da média de 13,8 milhões no ano anterior.

O regulador refere que o aumento da média se deve "integralmente a processos de impugnação intentados pelos prestadores de serviços relativamente às taxas de regulação liquidadas pela Anacom", em 2022. A média "tem aumentado de ano para ano, não só pelo surgimento de novos processos de impugnação de taxas por parte dos prestadores de serviços, como pelo reforço da cobertura dos processos de anos anteriores", segundo o relatório e contas.

No setor postal, os rendimentos da Anacom registam uma subida homóloga de 4%, para 2,5 milhões de euros, também devido a custos inerentes a provisões e a um "aumento ligeiro" dos custos de regulação nos últimos três anos.

400 milhões do leilão ainda por levantar pelo governo

O relatório e contas da Anacom de 2022 revela também que o governo ainda tem por levantar 392,417 milhões de euros provenientes da receita do leilão do 5G. O leilão gerou 566,7 milhões de euros, mas o regulador só recebeu no imediato 410,054 milhões porque alguns operadores decidiram pagar o espetro adquirido faseadamente.

Acrescem 18,177 milhões de euros pagos em 2022 pelas telecom que decidiram diferir o pagamento. Como o governo ainda só ordenou a transferência de 35,813 milhões de euros do 5G, para os trabalhos em torno dos novos cabos submarinos, ainda estão quase 400 milhões à guarda da Anacom.

Estão também 143 milhões do 5G prometidos para a construção de estradas, mas ainda não foi realizada a transferência dessa verba.

O regulador só depositará o dinheiro do 5G nos cofres do Estado quando sair uma portaria dos ministérios das Infraestruturas e Finanças.

