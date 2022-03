Anacom concluiu 329 processos e aplicou três milhões de euros em multas em 2021

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) informou esta quarta-feira ter instaurado 391 processos (+31,5% face a 2020), sendo que só 299 corresponderam a contraordenações. Ao todo, concluiu 329 processos em 2021. sendo que 45% (menos de 150) terminaram com a aplicação de coimas cujo valor global ascendeu a três milhões de euros. A Meo foi o operador mais visado pelas multas da Anacom.

Em comunicado, o regulador explicou que as multas foram aplicadas na sequência de "incumprimentos de obrigações em matéria de instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios; a incumprimentos relativos a equipamentos de rádio e à utilização de redes e serviços de radiocomunicações; a incumprimentos de obrigações de prestação de informação à ANACOM; e a incumprimentos dos regimes aplicáveis ao livro de reclamações, aos serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagens, e às regras sobre portabilidade de números".

Dos 329 processos fechados, 18% terminaram com aplicação de admoestações e 9% foram arquivados. "Os restantes terminaram com decisão liminar de arquivamento", lê-se.

O maior volume das coimas foi aplicado às empresas de telecomunicações Meo (Altice), NOS e Vodafone Portugal, destacando-se três decisões regulatórias sobre incumprimentos de obrigações relativas à suspensão de serviços de comunicações eletrónicas. Essas decisões culminaram numa multa global de 1,5 milhões aos operadores históricos.

Quanto às coimas relativas ao desrespeito pelo regulamento de portabilidade, a Anacom destaca cinco decisões sobre comportamentos da Meo, NOS, Vodafone, Nowo e Lycamobile. Neste caso, "além das coimas, foi também determinado o pagamento de compensações a assinantes, sob pena de aplicação de sanções pecuniárias compulsórias". Entre as empresas autuadas, destaca-se a aplicação de uma coima única de 100.750 euros à Meo, pela prática de 19 contraordenações, uma multa que "foi judicialmente impugnada".

O mesmo comunicado realça, ainda, uma coima única no valor de 630 mil euros aplicada à Meo por três infrações, no âmbito do serviço de Televisão Digital Terrestre, no concelho de Castelo de Paiva. Também "esta decisão foi judicialmente impugnada".

Também à Meo incide outra coima única relevante, no valor de 295 mil euros. Em causa estão 24 contraordenações relativas à "violação" de obrigações determinadas pela Anacom sobre "procedimentos exigíveis para a cessação de contratos, por iniciativa dos assinantes, relativos à oferta de redes públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público". Neste caso, há uma sentença do Tribunal da Concorrência (TCRS) já transitada em julgado, condenando a Meo "numa pena de admoestação".

Ás multas aos operadores dominaram entre os processos concluidos, mas também há casos na área postal, destacando-se multas aos CTT e à DPD por incumprimentos de obrigações relacionadas com o livro de reclamações.