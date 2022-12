Anacom entrega primeira tranche do leilão do 5G para a construção de novos cabos submarinos

Cabos submarinos © D.R

Depois de estimar em 154 milhões de euros o custo da implementação de um novo sistema de cabos submarinos para assegurar as comunicações entre Portugal continental, Açores e Madeira, mais 35,5 milhões do que o previsto inicialmente, o governo mandou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) depositar nos cofres do Estado 35,8 milhões de euros. A verba vem da receita do leilão do 5G e será canalizada para a Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pelos novos cabos submarinos, para fazer face aos primeiros encargos do empreendimento já em 2023.

De acordo com a portaria publicada na terça-feira em Diário da República, "é entregue pela Anacom nos cofres do Estado o montante máximo autorizado à Infraestruturas de Portugal" para avançar com os procedimentos necessários para a implementação do novo sistema de cabos submarinos.

"Os valores a transferir", detalha a mesma portaria, ascendem a 35 813 257 euros e "correspondem aos valores da execução do projeto para o ano de 2023".

De acordo com a portaria assinada por Fernando Medina, ministro das Finanças, e Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, o regulador está autorizado a promover as "alterações de orçamento necessárias para permitir a realização de todas as entregas de verbas nos cofres do Estado, nos termos da presente portaria". Isto "sem necessidade de adoção de qualquer outro procedimento".

Estes 35,8 milhões de euros serão canalizados para a IP. E a empresa estatal vai investir este dinheiro, durante o ano de 2023, na contratação de uma entidade responsável pela conceção, construção, instalação e montagem dos novos cabos submarinos, tal como o Dinheiro Vivo escreveu a 8 de novembro.

As ligações submarinas que asseguram as telecomunicações entre Portugal continental e os Açores vão ficar obsoletas em 2024, enquanto a vida útil das ligações para Madeira termina em 2025. Outra parte desse sistema, a que liga os Açores à Madeira, ficará obsoleta em 2028. O governo falhou a recomendação de substituir o atual sistema até 2023. Agora, o plano é implementar um novo sistema até ao final de 2025. A IP já admitiu que grande parte do atual sistema vai ficar obsoleta antes de se concluir a implementação dos novos cabos. O governo garantiu, entretanto, que o concurso para encontrar uma empresa que construa os novos cabos submarinos arrancou em novembro.

A implementação de um novo sistema de cabos submarinos vai custar 154 milhões de euros pelo menos, uma vez que o valor definido pelo governo não contempla o peso do IVA no investimento. Do Estado, a IP só receberá um máximo de cem milhões de euros, dinheiro com origem sobretudo nas receitas do leilão do 5G. Caso o governo canalize verbas de outros mecanismos, o valor a vir da receita do leilão do 5G será reduzido na respetiva proporção.

Ora, só para fechar o referido contrato de empreitada para a conceção, construção, instalação e montagem das infraestruturas de telecomunicações e tecnologias de informação e da componente SMART que integram o Atlantic CAM - designação do novo sistema de cabos submarinos - a IP precisará de 143 383 028 euros. Este último valor é o produto dos encargos previstos em 2023 (35 813 257 euros, já garantidos pela Anacom), em 2024 (71 626 514 euros) e em 2025 (35 943 257 euros) com o referido contrato.

Por isso, sendo limitado o bolso do Estado, a IP terá de se financiar através de fundos da União Europeia, por via de empréstimos junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) ou de outras instituições financeiras. Outra opção é a utilização dos resultados de exploração e da respetiva concretização do projeto enquanto plataforma internacional de comunicações, ou seja, através de eventuais mais-valias garantidas, por exemplo, pela concessão da operação do novo sistema de comunicações por cabos submarinos.

A primeira tranche que a Anacom entrega para os cabos submarinos tem origem na receita do leilão do 5G. A mais recente venda de frequências às empresas de telecomunicações totalizou 566,8 milhões de euros, mas o regulador ainda só recebeu 410 053 656,45 euros. Isto, porque dos seis operadores que participaram no leilão três optaram por pagar metade do valor investido ao longo dos sete anos seguintes ao leilão.

Além dos novos cabos submarinos, que o governo garante que vão melhorar e garantir as comunicações com as ilhas nos próximos 30 anos, o executivo já determinou que 143 milhões de euros do leilão do 5G vão financiar a construção de estradas.