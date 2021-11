Anacom garante que "há condições" para haver 5G já em dezembro

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Cadete de Matos, fala durante a conferência de imprensa na sede da empresa, um dia após o fim do leilão 5G, em Lisboa, 28 de outubro de 2021. A NOS foi a operadora que adquiriu a maior quantidade de espectro no leilão 5G, vencendo 15 lotes por um valor total de 165 milhões de euros. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O presidente do conselho de administraçõa da Autoridade Nacional de Comuncações (Anacom), João Cadete de Matos, garante que "há condições" para que as empresas de telecomunicações lancem as primeiras ofertas comerciais 5G já em dezembro.

"Diria que todos nós vamos começar a poder utilizar o 5G para as nossas necessidades, não só os cidadãos como as empresas, a partir do próximo mês e sem nenhum atraso substancial relativamente a outros países da União Europeia", afirmou Cadete de Matos, no programa "Tudo é Economia" da RTP3, na terça-feira à noite.

"Estamos neste momento a aprovar o relatório final [do leilão], o que irá acontecer nos próximos dias. Depois disso, as empresas vão ter as licenças. Diria que há condições [para termos 5G] ainda durante este mês de dezembro", acrescentou.

Não obstante, o regulador insistiu que, entregues as licenças de uso das novas frequências, o processo de lançamento de serviços 5G dependerá apenas das telecoms.

O leilão do 5G terminou a 27 de outubro. Aquando da apresentação dos resultados da corrida, o regulador já tinha defendido que a rede 5G estaria disponível até ao final do ano, ou mais tardar no início do próximo ano.

Questionado sobre como decorreu o leilão 5G, que levou quase dez meses, Cadete de Matos mostrou-se confiante que o país vai acabar por convergir com os outros Estados-membros. Quanto às palavras de António Costa sobre o leilão, o regulador reiterou que não se sentiu desrespeitado pelo Governo. "Não houve nenhuma razão objetiva para pedir a demissão".