Anacom: Operadores de rede podem estar a travar crescimento dos operadores virtuais móveis

O presidente da ANACOM, João Cadete de Matos. © LUSA

Dinheiro Vivo 07 Junho, 2021 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em abril deste ano estavam registados em Portugal sete operadores virtuais móveis (MVNO, na sigla em inglês), mas apenas três ofereciam serviços ao público em geral. Para a Anacom, regulador das telecomunicações, esta situação poderá "sugerir uma reduzida apetência, por parte dos operadores de rede (MNO, Mobile Network Operator), em permitir o acesso às suas redes". O regulador, liderado por João Cadete de Matos, lembra que o acesso dos MVNO à rede dos operadores móveis depende de uma negociação comercial entre as partes, que a lei tornou obrigatória.

Segundo a Anacom, em abril deste ano havia sete MVNO registados em Portugal, mas apenas três prestavam serviços para o público em geral, nomeadamente a Lycamobile, Nowo e Onitelecom, sendo que a Nowo é a mais expressiva. Outras três, a G9 Telecom, a Evomédia e a Sumamovil estão habilitadas, mas ainda não tinham começado a operar.

No final de 2020, sublinha o regulador, os MVNO eram responsáveis por cerca de 370 mil acessos móveis ativos, ou seja, a 2,8% do total dos acessos móveis. Portugal ocupa assim a 10.ª posição do ranking europeu do MVNO. A Anacom diz que há quatro países europeus em que "o peso relativo dos acessos dos MVNO no total dos acessos móveis superava os 10%, com destaque para os Países Baixos, onde representavam quase um quarto do total dos acessos móveis".

As receitas dos MVNO, por sua vez, representam 1,6% das receitas de serviços totais, contra 2,8% dos MNO. A receita média mensal dos MVNO foi de 11,6 euros, abaixo dos 20,9 euros dos operadores de rede.

Ainda assim, o regulador frisa que no ano passado "o tráfego dos MVNO cresceu significativamente, 28,7%, para 688 milhões de minutos. Deste total, 49 milhões corresponderam a chamadas para redes internacionais (-6,8% face a 2019). O tráfego de Internet em banda larga móvel atingiu os 2 mil TB, registando um aumento de 34,8% face a 2019. No caso do tráfego de dados, o peso dos MVNO é muito reduzido (cerca de 0,5%, no final de 2020), verificando-se uma expressiva diferença entre o tráfego médio mensal por acesso de Internet dos MVNO (1 GB) e o tráfego médio por acesso dos MNO (4,8 GB)".

A Anacom diz que os MVNO "apresentam preços competitivos quando comparados com os preços dos MNO, para determinados perfis de utilização".