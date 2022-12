Anacom pede devolução de licenças 5G no negócio entre Vodafone e Nowo

Edificio sede da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recomendou à Autoridade da Concorrência (AdC) que a Nowo devolva os direitos de utilização de frequências adquiridos na fase reservada a novos entrantes (exclusiva para os operadores que não tinham rede móvel própria no país) no leilão do 5G. Esta é a principal condição proposta pelo regulador setorial para que a aquisição da Nowo pela Vodafone Portugal possa avançar.

"Sem prejuízo da análise que a Anacom venha a fazer sobre eventuais compromissos que venham a ser oferecidos" pela Vodafone Portugal, o regulador do setor entende que esses compromissos "deverão incluir a devolução de, pelo menos, o espetro da Nowo que a Vodafone não podia licitar no leilão de 2021 e a assunção das obrigações a que a Vodafone estaria obrigada caso tivesse adquirido 100 MHz de espetro na faixa dos 3,6 GHz no Leilão 2021, podendo também justificar-se algum tipo de compromisso associado à rede fixa para evitar a redução de capacidade no mercado", de acordo com o parecer enviada à AdC.

O parecer da Anacom não é vinculativo, a decisão final sobre o negócio é da AdC. No entanto, a Anacom defende que a aquisição da Nowo só pode ter luz verde mediante "compromissos". Caso contrário, o negócio provocará "efeitos nocivos" sobre o mercado das telecomunicações. Por isso, o regulador liderado por Cadete de Matos não só recomenda a imposição de compromissos para salvaguardar a promoção do surgimento de novos players de telecomunicações - um dos principais objetivos do leilão do 5G -, como também pede à AdC uma investigação aprofundada ao negócio para garantir que as condições impostas "eliminem os referidos efeitos nocivos".

