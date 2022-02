Anacom. Preços das telecomunicações sobem 2,7% homólogos em janeiro

Edificio sede da Anacom © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) registou um crescimento em cadeia de 1,4% nos preços das telecomunicações em janeiro, devido ao aumento dos preços de algumas ofertas de serviços móveis e de pacotes. Em termos homólogos, ou seja face a janeiro de 2021, os preços subiram 2,7%.

"Em janeiro de 2022, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 1,4% face ao mês anterior devido ao aumento dos preços de algumas ofertas de serviços móveis e de pacotes. Em comparação com o mês homólogo, os preços aumentaram 2,7%", lê-se na análise do regulador.

A Anacom refere que a taxa de variação média dos preços das telecomunicações, nos últimos 12 meses, foi de 0,8%, menos 0,7 pontos percentuais abaixo da registada pelo IPC (1,5%), com Portugal a ser o décima país da União Europeia com o maior agravamento. Na UE, a Eslováquia registou o maior ao aumento e a a Bulgária o maior decréscimo.

"Em média, os preços das telecomunicações na UE aumentaram 0,6%", lê-se. Contudo, em termos acumulados, "os preços das telecomunicações cresceram 11,3% desde o final de 2010, enquanto o IPC cresceu 12,6%".

Segundo o regulador, entre o final de 2009 e janeiro de 2022, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 9,3%, enquanto na UE diminuíram 9,8%. "A diferença estreitou-se com a entrada em vigor, no dia 15 de maio de 2019, das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE", lê-se.

"Uma análise comparativa mais fina, permite constatar que, entre o final de 2009 e janeiro de 2022, os preços das telecomunicações diminuíram 12,2% na Croácia, enquanto na Eslovénia, no Chipre e em Portugal aumentaram 2,0%, 4,8% e 9,3%, respetivamente", acrescenta.

Entre os operadores, o regulador aponta a Nowo como o que apresenta as mensalidades mais baixas em oito dos 13 serviços/ofertas analisadas. Já a Meo (Altice Portugal) e a Vodafone presentaram as mensalidades mais baixas para dois tipos de serviço/ofertas, enquanto a NOS "apresentou a mensalidade mais baixas para um tipo de serviço/oferta".

"Em termos homólogos, verificaram-se 21 aumentos de preços e 5 diminuições", anota a Anacom.

Operadores com leitura totalmente diferente da Anacom

Também esta sexta-feira, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) fez saber que ""Portugal lidera descida dos preços de banda larga fixa na Europa".

Citando dados do Eurostat relativos a janeiro, a Apritel argumenta: "Os dados mais recentes do Eurostat, referentes a janeiro de 2022, demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas. Num contexto de aumento generalizado dos preços na economia, os serviços de comunicações nacionais contribuem para uma menor pressão inflacionista na economia nacional, por via de uma evolução abaixo da inflação verificada".

"Na média dos últimos 12 meses, os preços em Portugal para os serviços de Internet fixa diminuíram 5,7%, enquanto na UE 27 se registou um aumento de 0,9%", assegura a associação.