Anacom. Só há três concelhos sem antenas 5G

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou esta segunda-feira um novo balanço sobre a implementação do 5G em Portugal, no qual realça que só três concelhos ainda não têm antenas 5G. Em causa estão os concelhos de Pedrógão Grande, Vila Viçosa e Corvo.

"No final do primeiro trimestre de 2023, de acordo com a informação reportada à Anacom, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 6 992 estações, distribuídas por 305 concelhos (99% dos concelhos no país) e por 1 705 freguesias (55% das freguesias no país)", lê-se na nota enviada à redação.

Quer isto dizer que o número de estações de base 5G instaladas no país cresceu 20%, o que corresponde a mais 1 150 novas estações no final de março. Relativamente às freguesias, o número de estações cresceu 12%, sendo que 458 novas estações de base 5G foram instaladas em freguesias de baixa densidade e 46 foram em freguesias das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

"Dos 308 concelhos que constituem o território nacional, a 31 de março de 2023 existiam três concelhos que não possuíam qualquer estação 5G instalada". A lista desses concelhos é a seguinte: Pedrógão Grande; Vila Viçosa; Corvo", lê-se.

A Altice Portugal, dona da Meo, anunciou em março que iria levar o 5G a Pedrógão Grande ainda durante o mês de março. No entanto, segundo a Anacom, tal não aconteceu ainda.

O regulador adianta que, dos 305 concelhos onde existem estações 5G, 227 concelhos dispõem hoje de estações dos três principais operadores. Em relação ao trimestre anterior, "são mais 53 concelhos que contam com a presença de todos os operadores com estações 5G instaladas".

"O número de concelhos que dispõem de estações de base instaladas por dois operadores desce para 42, menos 36 em relação ao trimestre anterior, e reduz-se para 36 o número de concelhos que apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador, menos 14 se comparado com o último trimestre de 2022", concluiu a Anacom.

Relativamente às freguesias, o supervisor das comunicações, verificou que, as 6 992 estações instaladas só cobrem 1 705 freguesias, o que representa 55% das freguesias do país. Acresce que 4 685 estações de base 5G estão não estão em territórios de baixa densidade. Ou seja, "apenas 26% do total de estações (1 831 estações) estão instaladas em freguesias de baixa densidade.

No caso das freguesias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a proporção daquelas que dispõem de estações 5G é de 64% (145 freguesias), existindo 65 freguesias destas regiões sem qualquer estação 5G instalada.

"A área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 40% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 12% da população nacional", de acordo com a Anacom.

De acordo com o regulador, a NOS (3 377) é o operador que mais estações instalou, desde que as licenças 5G foram emitidas. Segue-se a Vodafone (2 451) e a Meo (1 164). Não há ainda dados sobre estações de base da Digi ou da Nowo, que também adquiriram licenças 5G.

Relativamente ao trimestre que terminou em dezembro de 2022, a capilaridade da "NOS cresceu 13% (+ 392 estações), a Vodafone 36% (+ 648 estações) e a MEO 10% (+ 110 estações)".

A Meo é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios (293), seguindo-se a NOS com a presença em 267 municípios e a Vodafone em 241 municípios.

Segundo o regulador, há uma estação de base 5G a cada 13 quilómetros quadrados.

Considerando as redes 2G, 3G e 4G, a Vodafone "continua a ser o operador com maior número de estações, com um total de 16 536 estações (35%)", enquanto a NOS "deixa de ser o operador com menor número de estações, passando a ter 16 326 estações (34%)". Já a meo, no final deste primeiro trimestre de 2023, tinha 15 015 estações instaladas (31%).