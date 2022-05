Anacom tem provisões de 150 milhões para litigância no setor

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) dá conta no seu relatório de contas de 2021, divulgado no final de abril, que teve de reforçar provisões para processos judiciais em 21,9 milhões de euros, totalizando atualmente 150 milhões de euros aprovisionados. O regulador revela que, no final do último ano, era visado em 218 processos judiciais em curso.

"A provisão corresponde à estimativa das responsabilidades resultantes do risco inerente aos processos intentados por diversas entidades contra a Anacom", lê-se no relatório de contas, que ilustra como o regulador está preparado para as batalhas judiciais.

No final de 2020, a Anacom tinha 128,1 milhões aprovisionados, mas, um ano volvido, esse valor cresceu 21% face ao reforço homólogo de 18,1 milhões. "Com base nas ocorrências verificadas durante o ano 2021, a Anacom atualizou [em 21,9 milhões] o valor da provisão acumulada para processos judiciais em curso", lê-se. O regulador a nota que tal se deveu, "fundamentalmente", ao aumento de critérios para a constituição de provisões face a "impugnações das liquidações de taxas de atividade de regulação".

Ao todo, no final de 2021, a Anacom registava 218 processos em curso. No entanto, apenas 135 "englobam pedidos de indemnização". A maioria das ações intentadas colocam em causa "atos decorrentes da atividade de regulação na área das comunicações eletrónicas, atos da atividade de regulação de serviços postais e impugnação de liquidação de taxas".

"Têm sido intentadas ações judiciais contra a Anacom, que correspondem sobretudo à impugnação de taxas de atividade de regulação, mas também impugnações de deliberações tomadas no âmbito da atividade de regulação de mercados e de faturação de taxas de serviços radioelétrico", explica o regulador.

O regulador salienta que desde 2019 tem notado uma tendência crescente de ações contra decisões regulatórias. Desde esse período que o regulador tem sido contestado publicamente - sobretudo por Altice, NOS e Vodafone - sobre a forma como foi gerindo o dossiê da quinta geração da rede móvel (5G), cujo leilão de frequências foi concluído em outubro de 2021. Todavia, a Anacom nota que nos processos referentes ao 5G "não foi efetuada provisão dado não ser expectável que os mesmos venham a ter um impacto quantificável em termos de valor, nomeadamente os processos relativos à impugnação do regulamento do leilão do 5G".

A questão do reforço das provisões, face ao aumento dos processo, tem a ver, segundo o relatório de contas do regulador, com o aumento das taxas de regulação sobretudo nas comunicações eletrónicas. Isto porque, cada vez que as empresas de telecomunicações contestam judicialmente a Anacom, os custos de regulação aumentam por via das provisões e, consequentemente, as taxas aumentam. Ora, as telecom têm também contestado o agravamento das taxas por essa via, embora tal esteja previsto na lei das telecomunicações em vigor.