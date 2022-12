Anacom tem seis meses para decidir futuro da TDT

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) tem seis meses para decidir se renova os direitos de utilização de frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT) à Altice Portugal, através da Meo, ou se avança com um novo processo de seleção de um fornecedor para a TDT, confirma o regulador ao Dinheiro Vivo.

Fonte oficial da Anacom explica que, apesar de a lei permitir ao atual incumbente requerer a renovação de uma licença até um ano antes da validade da mesma expirar, "não há nenhum automatismo" que garanta à dona da Meo a manutenção da TDT para lá de 2023.

"Tudo vai ser, agora, analisado e avaliado. Dispomos de um prazo de seis meses para dar a resposta em função da análise que for feita", acrescenta a mesma fonte.

Ainda que questionada, fonte oficial do regulador das comunicações não esclarece que pressupostos ou critérios vão orientar a avaliação da Anacom sobre o pedido da Altice Portugal. A atual lei das comunicações eletrónicas indica apenas que qualquer decisão do regulador, dentro dos referidos seis meses a contar da "receção do pedido de renovação", terá de ser "devidamente fundamentada" no âmbito de "um processo aberto, transparente e não discriminatório". Ou seja, o dossiê TDT passará por um processo de consulta pública, "concedendo aos interessados a oportunidade de se pronunciarem sobre a [eventual] renovação".

Em teoria, a Anacom tem poderes para não renovar a licença à Meo e avançar com "um novo procedimento de seleção para a atribuição de direitos de utilização de radiofrequências" relativos à TDT. No entanto, tendo a Altice manifestado interesse em continuar a fornecer o serviço da Televisão Digital Terrestre aos portugueses, o mais provável é que a TDT, ainda que suscetível de alguns ajustes, continue nas mãos daquela telecom.

Foi a 7 de dezembro que a dona da Meo fez saber que tinha pedido à Anacom a renovação dos direitos de utilização de frequências TDT. A empresa liderada por Ana Figueiredo tinha até 9 de dezembro para manifestar esse interesse. O serviço TDT foi atribuído à Meo (ainda no tempo da antiga Portugal Telecom) a 9 de dezembro de 2008 por 15 anos. A licença expira a 9 de dezembro de 2023.

A Altice Portugal nem sempre se mostrou satisfeita com as condições do serviço. Em janeiro de 2019, a empresa, então liderada por Alexandre Fonseca, chegou a ameaçar desistir do serviço depois de a Anacom ter imposto um corte de 15 a 16% nos preços cobrados aos canais transmitidos na plataforma. Naquela altura, a TDT tinha apenas quatro canais, mas hoje transmite sete (RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Memória, SIC, TVI e o Canal Parlamento). Os preços grossistas não sofreram mais reduções até agora.

Desde que surgiu que o serviço tem sido alvo de sucessivas críticas pelas estações televisivas, tanto pela pouca oferta como pelos custos cobrados pelo acesso.

A NOS e a Vodafone, concorrentes da Altice, nunca mostraram interesse pela TDT.

No Orçamento do Estado para 2023, o governo diz que a TDT é para manter, mas não define qualquer visão de futuro para o serviço. Já a Anacom tem defendido que a TDT passe a ser fornecida por cabo, de forma gratuita.