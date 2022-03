Apenas 200 famílias requereram tarifa social de internet no primeiro mês

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

Só cerca de 200 famílias de um universo potencial de 780 mil famílias é que solicitaram o acesso à tarifa social de internet (TSI), noticia o Correio da Manhã esta quarta-feira. A TSI está disponível desde 21 de fevereiro, depois da Autoridade Nacional de Comunicações ter aprovado as ofertas comerciais dos operadores, no âmbito desta tarifa.

Passou pouco mais de um mês desde a disponibilização da TSI. Nos primeiros dias só a Nowo estava autorizada a fornecer a TSI, mas Altice, NOS e Vodafone, também já podem garantir esta tarifa.

A TSI tem uma mensalidade de 6,15 euros e foi criada a pensar nas famílias com baixos rendimentos. Inclui um mínimo de 15 gigabytes de dados por mês, e os operadores têm de assegurar uma velocidade mínima de download de 12 megabits por segundo (Mbps) e 2 Mbps de upload. Pode ainda ser cobrado um valor máximo e único de 26,38 euros para serviços de ativação e/ou para equipamentos de acesso. A TSI não inclui serviços de televisão ou telefone.

Citada pelo Correio da Manhã, a Deco explica que aderir à TSI e juntá-lo a serviços de TV paga pode sair mais caro aos bolsos das famílias. A não ser que fique reduzido à TDT ou a algumas opções via satélite com poucos canais, quem assinar um serviço de TV e aderir a esta tarifa vai pagar mais do que se optasse pelos pacotes de TV, internet e voz mais baratos, de acordo com a Deco.