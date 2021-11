Apritel diz que tarifa social de internet "espelha esforço dos operadores" na coesão social

Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel. (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

A Associação dos operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) defendeu esta terça-feira que a aplicação da tarifa social de internet, a partir de janeiro de 2022, "é um passo relevante para o processo de transição digital de Portugal", refletindo "o compromisso dos operadores para a coesão social e inclusão digital".

Em comunicado, o organismo liderado por Pedro Mota Soares realça que esta tarifa "espelha o esforço dos operadores de comunicações eletrónicas no reforço da coesão social e o seu compromisso com a inclusão digital, garantindo um acesso adequado à internet de banda larga a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica".

"Este é um contributo sólido dos operadores para acelerar o processo de transição digital, trazendo benefícios para toda a economia e para a sociedade no seu conjunto, num contexto em que, mais do que nunca, as famílias, as empresas e as mais diversas instituições necessitam de ter mais e melhor acesso a serviços de comunicações digitais para a sua vida profissional e pessoal", lê-se.

Esta é hoje a posição oficial da Apritel, a mesma associação setorial que, em agosto, criticava o valor estipulado para a tarifa social de internet (6,15 euros, IVA de 23% incluido) proposto pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e, agora, aceite pelo Governo.

Nessa altura, a Apritel queixava-se que o valor da tarifa social de internet representava um desconto de cerca de 70%, mais do dobro do que existe, por exemplo, na tarifa social de energia (33,8%). Por isso, considerava o valor de 6,15 euros "um encargo elevado para o setor das comunicações eletrónicas". Isto porque, segundo os operadores - que nunca se manifestaram contra esta medida de inclusão social, este tipo de política não poderia ser um encargo para o setor. Ora, desde o início, que o Governo fez saber que esta tarifa iria ser financiada com as mensalidades pagas pelos beneficiários e não pelos operadores.

A tarifa social de Internet, destinada a consumidores com baixos rendimentos, entra em vigor em janeiro e terá um valor de 6,15 euros, sendo estimado um universo potencial de beneficiários de 780 mil famílias.