Apritel. Operadores perderam 1,3 mil milhões de euros em receitas desde 2009

Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel © Orlando Almeida / Global Imagens

As empresas de telecomunicações portuguesas perderam 1,3 mil milhões de euros em receitas retalhistas, entre 2009 e 2021, revelou esta terça-feira a Associação de Operadores de Telecomunicações (Apritel). No mesmo período, o número de serviços prestados pelas telecom cresceu 32%. Feitas as contas, a associação setorial indica que os preços médios de cada serviço caíram aproximadamente 43%, em pouco mais de uma década. Isto, quando Portugal é o segundo país da União Europeia (UE), a par de Bélgica e França, que mais reinveste receitas no setor.

A conclusão foi apresentada por Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, na conferência de imprensa que serviu para fazer um balanço ao estado atual do setor, tendo em conta o fim do polémico leilão do 5G (que influenciou alguns dos dados) no final de 2021.

Para Pedro Mota Soares, o setor das telecomunicações portuguesas mantém-se rentável e competitivo, mas há um dado que deixa o setor avisado: "as receitas do setor têm caído sistematicamente mas o número de serviços aumentou significativamente".

Se em 2009 as receitas do setor ascendiam a 4,9 mil milhões de euros - quando as telecom prestavam um total de 25 milhões de serviços -, em 2021 o volume de negócios do setor totalizava 3,6 mil milhões de euros, ano em que os operadores prestaram 32 milhões de serviços. Esta evolução fez com que os preços médios de cada serviço prestado tenham caído cerca de 43% em 12 anos. Ou seja, cada serviço prestado por um operador custa em média 11,2 euros, quando em 2009 custava 19,8 euros.

Questionado pelo Dinheiro Vivo, Pedro Mota Soares não tem dúvidas: "O setor das telecomunicações está a entregar hoje mais serviços aos consumidores cobrando menos por esses mesmos serviços, face ao que acontecia em 2009. Portugal tem concorrência, competitividade e entrega serviços a preços bastante controlados, até do ponto vista da União Europeia".

Quadros apresentados pela Apritel, tendo como fonte dados do regulador Anacom © D.R

Outra conclusão da Apritel, que fez todo o balanço com base em dados da Anacom, OCDE e Comissão Europeia, é que quase metade das receitas angariadas pelos operadores de telecomunicações são canalizadas para novos investimentos. O líder da Apritel defende que "o setor investe de forma expressiva e destacada na Europa, contribuindo para o elevado nível de inovação do país".