Armando Pereira "tudo fará para ajudar as autoridades judiciais"

O cofundador da Altice Armando Pereira, detido na quinta-feira suspeito de lesar o estado e a empresa, reagiu esta terça-feira, em nota dos seus advogados.

Considerando-se "alvo de um ataque generalizado em Portugal nos últimos dias", o empresário contra-ataca dizendo que "a comunicação em torno desta operação foi feita de tal forma que levou a que tenha sido imediatamente considerado culpado na opinião pública".

"Chegou, portanto, a hora de a defesa demonstrar que a realidade não é tão simples e que é muito diferente do que tem sido veiculado", pode ler-se.

Armando Pereira garante estar "num total espírito de cooperação" com a investigação e que "tudo fará para ajudar as autoridades judiciais.

"A investigação das autoridades judiciais será longa e minuciosa com vista ao cabal esclarecimento dos factos e apuramento de respetiva responsabilidade", escrevem ainda os representantes legais do homem que, juntamente com Patrick Drahi, fundou o gigante das telecomunicações.

"O seu objetivo, e dos seus advogados, é que as investigações prossigam agora, considerando as informações prestadas pela defesa", conclui o texto, assinado por Pedro Marinho Falcão, (Cerejeira Namora Marinho Falcão), Manuel Magalhães e Silva, (RBMS) e Jean Tamalet, (King & Spalding).

Armando Pereira foi detido na sequência da investigação do Ministério Público (MP), que suspeita que o Estado e a Altice terão sido lesados em mais de cem milhões de euros com a alegada simulação de negócios e ocultação de proveitos na venda de património imobiliário da antiga PT.