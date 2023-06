Assinaturas de 5G devem atingir 1,5 mil milhões este ano

© AFP

As assinaturas de 5G estão a crescer "em todas as regiões do mundo" e as estimativas apontam que atinjam os 1,5 mil milhões no final deste ano, de acordo com o estudo Ericsson Mobility Report divulgado esta quarta-feira.

"Apesar dos desafios geopolíticos e da desaceleração macroeconómica que se verifica em alguns mercados, os prestadores de serviços de comunicações de todo o planeta continuam a investir no 5G [quinta geração móvel]", conclui a edição de junho do Ericsson Mobility Report.

Outro dos destaques é que, desde o lançamento dos serviços 5G, em outubro do ano passado, "o mercado indiano de 5G encontra-se numa trajetória de grande evolução quanto ao crescimento da sua rede, fruto da iniciativa Digital India".

Aliás, "as assinaturas 5G na Índia chegaram às cerca de 10 milhões no final de 2022" e agora "estima-se que representem à volta de 57% das assinaturas móveis no país até ao final de 2028, tornando-se na região do globo com um crescimento mais célere do 5G", de acordo com o relatório.

A evolução do número de assinantes de 5G na América do Norte "foi mais forte do que o esperado em previsões anteriores" e no final de 2022 registava "a maior penetração global de assinaturas 5G, com 41%".

No global, estima-se que as assinaturas de tecnologia de quinta geração "atinjam os 1,5 mil milhões no final de 2023" e a utilização global média mensal por 'smartphones' "ultrapasse os 20 GB até ao final de 2023".

O mesmo relatório constata "um crescimento contínuo da receita nos principais mercados 5G".

"A adoção global da tecnologia 5G ultrapassou o milhar de milhão de assinaturas, trazendo um crescimento positivo na receita para prestadores de serviços de comunicações nos principais mercados 5G. Vemos uma forte ligação entre o aumento das assinaturas 5G e a receita dos respetivos serviços", afirma Fredrik Jejdling, vice-presidente executivo e 'head of networks' da Ericsson, citado no comunicado.

A uma escala global, "cerca de 240 prestadores de serviços de comunicações (CSP) lançaram serviços comerciais 5G, enquanto 35 implementaram ou lançaram 5G standalone (SA)", sendo que os serviços 5G mais comuns lançados pelos prestadores de serviços junto dos consumidores são a banda larga móvel melhorada (eMBB), o acesso fixo sem fios (FWA), jogos e alguns serviços baseados em RA/VR, como a formação e educação.