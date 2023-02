Barcelona é a montra mundial das telecomunicações

O Mobile World Congress (MWC) realiza-se na Fira de Barcelona. Cerca de 25% dos participantes da 18.ª edição chegam a Espanha vindos do continente asiático, entre quatro a cinco mil oriundos da China. © EPA/Alejandro Garcia © EPA

Barcelona é por estes dias a sala de reuniões das principais empresas da indústria das comunicações móveis. A 18.ª edição do Mobile World Congress arranca esta segunda-feira e decorrerá até quinta-feira.​​ É a primeira edição, desde a pandemia de covid-19, a decorrer sem quaisquer restrições sanitárias. O Dinheiro Vivo (DV) marca presença e conta-lhe o que já se sabe e o que esperar da maior feira de telecomunicações do mundo.

Comecemos pelos números. De acordo com a GSMA; associação setorial que organiza a MWC, os 240 mil metros quadrados da Fira de Barcelona vão acolher mais de 80 mil pessoas, mais 20 mil do que há um ano mas ainda aquém dos 109 mil participantes na edição de 2019 (a última antes da pandemia). Só na Ásia a procura pelo evento aumentou 25%, tendo em conta o fim das restrições sanitárias, sendo que entre quatro a cinco mil participantes chegam da China

Do lado das empresas, são esperadas mais de duas mil companhias. Tudo somado, mais de 200 nacionalidades diferentes estarão presentes na MWC de 2023

A magnitude deste evento é inolvidável: 350 milhões de euros injetados na economia local e 7 400 empregos temporários são responsabilidade direta do MWC. Só 96 milhões de euros terão origem nos negócios do lazer, segundo a Fecasarm (Federação Catalã de Associações de Restauração e Atividades Musicais).

Para se ter uma comparação, a edição de 2022 da Web Summit, em Lisboa, reuniu 71 mil participantes e mais de duas mil empresas (sobretudo startups), oriundos de 94 países, no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL) - o espaço tinha 204 mil metros quadrados. Os últimos dados sobre o impacto económico da Web Summit (entre 2016 e 2019), apontam para os 106,8 milhões de euros, tendo sido criados cerca de sete mil empregos temporários.

A edição de 2023 da MWC surge numa altura em que a área de consumo das telecomunicações enfrenta uma encruzilhada: nunca as vendas de smartphones estiveram num nível tão baixo. No final de 2022, a consultora IDC contabilizava 1,21 mil milhões de unidades vendidas, menos 11,3% do que no ano anterior e o número mais baixo desde 2013.

"Velocity" (velocidade) é o slogan da MWC. A velocidade a aqui em causa é a da inovação, de que forma a indústria poderá encontrar novas formas de consumo sem saturar o consumidor. A 18.ª edição da maior feira de comunicações móveis do mundo pretende fazer o ponto de situação do 5G, explorar o conceito 6G e abordar o metaverso e o impacto da inteligência artificial nas redes (ChatGPT é um exemplo). Também a realidade aumentada, as redes abertas e os serviços digitais financeiros (fintech) fazem parte do programa.

Por outro lado, e uma vez que por detrás de cada inovação existe um consumo de energia cada vez maior, um dos tópicos de debate incide também sobre como os principais fabricantes de smartphones, chips e de redes de telecomunicações poderão ter operações mais "verdes", mais sustentáveis.

Data centers "verdes", robots humanoides e 5G ultrarrápido

Apesar de a MWC começar esta segunda-feira, nos últimos dias diferentes empresas têm anunciado novidades como "aquecimento" para o evento. O DV faz-lhe um resumo do que cinco marcas mais conhecidas pelos portugueses já anunciaram.

A chinesa Huawei é a empresa terá o maior stand na MWC. Num espaço de 11 mil metros quadrados, a expectativa é que o grupo de telecomunicações aproveite estes dias para afirmar-se como um fornecedor de redes móveis, um explorador do 6G e que comece a deslindar um pouco mais a estratégia para o futuro. Depois do impacto do bloqueio norte-americano a serviços de empresas dos EUA no negócio de consumo, a Huawei olha para questões mais nevrálgicas da indústria, como é o caso da aposta em data centers sustentáveis, ou seja, que recorrem a tecnologias verdes.

A Xiaomi é outra empresa chinesa que apresentou novidades em vésperas de MWC. Em parceria com a Leica (até há pouco tempo parceira da Huawei), a fabricante apresentou no domingo a mais recente linha de smartphones topo de gama Xiaomi 13 Series. Lentes óticas profissionais, a inclusão do chip Snapdragon 8 Gen 2 e o sistema de gestão de baterias Surge fazem a diferentes para os modelos anteriores. Acresce também o lançamento dos Buds 4 Pro, do Watch S1 Pro e de uma scooter elétrica. Durante a MWC há a expectativa de que a Xiaomi revele mais funcionalidades do Cyber One, um robot humanoide que a companhia chinesa tem vindo a desenvolver.

A Nokia também decidiu fazer um anúncio antes de MWC começar. A empresa finlandesa apresentou no domingo uma nova estratégia. O primeiro passo foi apresentar uma nova imagem. Depois, anunciou metas para ganhar quota de mercado entre os fornecedores de telecomunicações, para ampliar presença no segmento empresarial, continuar a investir em inovação e desenvolvimento e implementar novos modelos de negócio, bem como apostar mais em critérios de gestão ESG. Segundo Pekka Lundmark, CEO da Nokia, acelerar negócio e ganhar escala é o mote e a aposta no 5G e 6G está a ser consolidada.

Outro anúncio feito antes do arranque veio da Qualcomm, Ericsson e Telefónica. As três empresas, em parceria, vão lançar na MWC a primeira rede móvel de 5G ultrarrápido (mmWave). Ou seja, a primeira rede puramente 5G acessível ao público, desde que tenha um smartphone compatível. Por cá, as frequências que podem vir a permitir o desenvolvimento do 5G ultrarrápido ainda não estão disponíveis para as telecom desenvolver um 5G puro.

A Mobile World Congress de 2023 é inaugurada esta segunda-feira pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Os bilhetes para a maior feira de comunicações móveis do mundo oscilavam entre os 799 e 4 499 euros.