Big tech custam às telecom 15 mil milhões de euros por ano

Chairman e CEO da Telefónica, José María Álvarez-Pallete, é também o presidente da GSMA, a associação que está por detrás do Mobile World Congress © AFP

Os operadores de telecomunicações começam a pressionar as gigantes tecnológicas (big tech), depois de sentirem que a Comissão Europeia está disponível para cobrar a empresas como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Amazon e Netflix pelo desenvolvimento das redes de telecomunicações que suportam os serviços digitais. Mesmo com Bruxelas a sinalizar que quer equilíbrios (não divisões), a partir do Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, a espanhola Telefónica e a francesa Orange procuram apoios na discussão sobre a "partilha justa" do investimento no 5G e outras infraestruturas telco.

"As telecom estão a transformar-se em supercomputadores", afirmou esta segunda-feira José María Álvarez-Pallete, líder da Telefónica e presidente da GSMA, associação que organiza o MWC. A partir deste argumento, o gestor realçou que "é preciso que todos contribuam com uma parte justa" no desenvolvimento da conectividade na União Europeia (UE), uma vez que as empresas de telecomunicações de todo o mundo "já investiram cerca de 3,6 mil milhões de dólares [cerca de 3,4 mil milhões de euros] em redes fixas e móveis".

Apelando à "colaboração" em nome de um ecossistema digital "mais forte", Álvarez-Pallete pediu uma "mudança radical" na indústria e salientou que a era dos dados exige "um mundo [de inovação e tecnologia] muito mais equilibrado".

No mesmo tom, Christel Heydemann, presidente executiva da francesa Orange, veio afirmar que o tráfego de dados gerado pelas "cinco maiores" big tech corresponde a 55% do tráfego diário na Europa, o que representa um custo anual de 15 mil milhões de euros para as telecom europeias.

O peso dos serviços das big tech para os operadores representa mais de 26% dos 56,3 mil milhões de euros que as telecom europeias investiram em 2021, de acordo com um estudo da ETNO, associação que representa empresas como a Telefónica, Orange, Deutsche Telekom e Altice.

José María Álvarez-Pallete e Christel Heydemann sublinharam que não estão a pedir à UE um imposto sobre as big tech, nem a procurar mudar a neutralidade das redes de telecomunicações. O que querem, de acordo com as palavras dos dois gestores, é um "concordância adequada". Isto é, procuram estabilidade e previsibilidade entre as necessidades de tráfego dos serviços digitais das big tech e a capacidade de investimento dos operadores nas redes. A única forma, defendem os operadores, é colocar as tecnológicas a pagar parte do custo de ter redes e infraestruturas capazes de suportar o atual nível de tráfego de dados.

A CEO da Orange reiterou a necessidade de haver uma "contribuição justa e direta" das tecnológicas. As empresas de telecomunicações pedem há cerca de duas décadas que as grandes tecnológicas, que geram uma enorme quantidade de dados que circulam pelas redes, contribuam para o financiamento dos investimentos destas infraestruturas.

A 23 de fevereiro, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública, com pressupostos exploratórios, procurando reunir opiniões sobre o futuro das telecomunicações na UE e sobre se as big tech devem comparticipar o desenvolvimento das redes e da conectividade na UE, considerando as metas de Bruxelas até 2030.

A UE assumiu o objetivo de ter toda a região comunitária coberta com 5G e todas as famílias com acesso a internet de banda larga de alta velocidade até 2030, os operadores entendem que não é justo assumirem sozinhos os encargos desse objetivo e querem o contributo dos gigantes da tecnologia.

A discussão sobre a "partilha justa" do investimento em infraestruturas de telecomunicações tem décadas e a abertura da UE ao argumento das telecom gerou indignação entre as tecnológicas. A associação setorial Computer & Communications Industry Association defendeu, recentemente, que a UE está a ceder ao lobby das telecom e a criar na prática um imposto que coloca em causa a neutralidade de Bruxelas sobre o uso da internet.

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, também na MWC, disse não querer operadores em confronto com as empresas tecnológicas.

"Vamos precisar de encontrar um modelo de financiamento para o enorme investimento [que as metas europeias sobre a conectividade exigem], distribuindo-o de forma justa", afirmou Breton, defendendo que o foco passa por um equilíbrio entre telecom e big tech.

A 18.ª edição do Mobile World Congress decorre até 2 de março, em Barcelona, cidade que por estes dias acolhe mais de 80 mil pessoas e mais de duas mil empresas, oriundos de 200 países, para a maior feira de telecomunicações do mundo.

A organização do evento prevê um impacto de 350 milhões de euros na economia catalã, com o evento a criar 7 400 postos de trabalho temporários.

O jornalista viajou até ao Mobile World Congress a convite da Huawei.