Braço de Ferro da UE com Huawei chega à Ucrânia

© AFP

Bruxelas quer que os Estados-membros deixem de recorrer a fornecedores chineses para as redes de telecomunicações, mas, não havendo uma obrigação legal no espaço comunitário, pedir o mesmo a países candidatos a integrar a União Europeia (UE) reforça riscos políticos e económicos na complexa relação com a China. O braço de ferro da UE com a Huawei e com a ZTE também passa pela Ucrânia.

Uma das maiores telecom ucranianas - a Kiyvstar - não só tem componentes chinesas nas suas redes como conta com a Huawei e com a ZTE, dois dos grandes fornecedores mundiais do setor, para a reconstrução de infraestruturas destruídas durante a guerra com a Rússia. A Ucrânia quer entrar na UE e a UE já prometeu ajudar financeiramente na reconstrução do país. Ora, vai a UE subsidiar material chinês na Ucrânia?

A 21 de junho, a Bloomberg noticiou que a Kyivstar, controlada pela Veon, multinacional com sede nos Países Baixos, quer investir 600 milhões de dólares (cerca de 550 milhões de euros) na reconstrução e atualização dos sistemas de rede destruídos, nos próximos três anos. Citando o CEO da telecom, Oleksandr Komarov, serão reconstruídas infraestruturas críticas com equipamentos da Huawei e da ZTE - ambas representam quase 100% das antenas da Kyivstar. Aliás, os fornecedores chineses valem quase 60% do mercado ucraniano.

Um dia antes, a Comissão Europeia determinou a reserva de 50 mil milhões de euros para a reconstrução da Ucrânia, na proposta de orçamento da UE para o período 2024-2027. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez saber que o objetivo é "proporcionar uma perspetiva [de financiamento] flexível e previsível e também incentivar outros doadores [incluindo setor privado] a darem um passo em frente".

Segundo a Reuters, o Estado liderado por Volodymyr Zelensky procura obter 40 mil milhões de dólares (36,5 mil milhões de euros) só para a primeira fase de reconstrução do país. O Banco Mundial estima que serão necessários mais de 400 mil milhões de dólares (cerca de 365 mil milhões de euros) para os próximos dez anos - três vezes o PIB da Ucrânia - para recuperar aquele país. Para 2023, a UE já concedeu um apoio de 18 mil milhões de euros à Ucrânia.

A notícia da Bloomberg e o fundo de 50 mil milhões da UE surgiram numa semana em que se realizou em Londres a conferência "Recuperação da Ucrânia", onde participaram figuras como Von der Leyen e o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken [aterrou na capital inglesa vindo de Pequim, China]. O CEO da Kyivstar também esteve na conferência.

Cruzando a notícia da Bloomberg e a reserva feita por Bruxelas, depreende-se - assumindo que os projetos financiados com ajudas da UE também passarão por parcerias entre o Estado ucraniano e o setor privado - que o plano da Kiyvstar pode resultar no uso de dinheiro europeu para compra de tecnologia chinesa.

À medida que a Ucrânia procura aderir à UE (e à NATO), como será gerido o recurso à tecnologia chinesa? À Bloomberg, Oleksandr Komarov fez saber que reduzir a dependência da telecom [e de todo o setor] à tecnologia chinesa não é "simples". Trocar de fornecedores exigiria "uma visão e um plano de longo prazo, provavelmente, com algum apoio financeiro [envolvendo UE e EUA] aos operadores ucranianos", segundo o gestor.

O que diz Bruxelas?

Contactada, a Comissão Europeia - através de um porta-voz - explicou ao Dinheiro Vivo que os países candidatos à adesão à UE (Albânia e a Macedónia do Norte) e a Ucrânia "procuram alinhar-se com a legislação da UE", sendo que os diálogos mantidos incluem "intercâmbios sobre a aplicação de medidas de alinhamento com a caixa de ferramentas 5G". Na sequência desta caixa de ferramentas 5G, Bruxelas "considerou que a Huawei e a ZTE representam, de facto, riscos materialmente mais elevados do que outros fornecedores" no setor telco.

Quanto à Ucrânia e ao eventual uso de ajudas da UE na aquisição de tecnologia chinesa, o porta-voz disse: "O regulamento do Mecanismo de Apoio à Ucrânia, no valor máximo de 50 mil milhões de euros, estipula que todos os fornecimentos e materiais financiados e adquiridos devem ser originários dos Estados-membros da UE, da Ucrânia e dos países do Espaço Económico Europeu, dos países candidatos e potenciais candidatos à UE, dos países da Política Europeia de Vizinhança ou dos países com acesso recíproco, se esse acesso tiver sido concedido pela Comissão após consulta da Ucrânia".

A elegibilidade de um fornecedor "pode ser ainda restringida no que diz respeito à nacionalidade, localização geográfica ou natureza das entidades jurídicas que participam nos procedimentos de adjudicação de contratos, bem como no que diz respeito à origem geográfica dos fornecimentos e materiais, entre outros, sempre que a ação ou os procedimentos específicos de adjudicação afetem a segurança ou a ordem pública, em especial no que se refere aos bens e interesses estratégicos da União, dos seus Estados-membros ou da Ucrânia, incluindo a proteção da integridade das infraestruturas digitais, dos sistemas de comunicação e de informação e das cadeias de abastecimento conexas", prosseguiu o porta-voz de Bruxelas.

Conectividade segura

No caso das telecomunicações, Bruxelas quer redes 5G "seguras e resilientes". "São essenciais para as nossas economias e apoiam também outras infraestruturas e serviços críticos, nomeadamente nos setores da energia, dos transportes, das finanças e da saúde", refere a mesma fonte. A par do trabalho feito dentro de portas, a UE criou com o Conselho de Comércio e Tecnologia dos EUA um grupo de trabalho dedicado a apoiar a implementação da conectividade segura em países terceiros (como a Ucrânia), nomeadamente através da concessão de financiamento e de assistência técnica.

A Europa é o maior mercado da Huawei fora da China, enquanto a presença da congénere ZTE não é tão relevante no Velho Continente. Em março de 2019, Bruxelas pediu que cada país analisasse os riscos nacionais com o 5G, na qual os Estados-membros detetaram a possibilidade de ocorrência de casos de espionagem ou de ciberataques vindos, nomeadamente, de países terceiros. Em janeiro de 2020, surgiu a caixa de ferramentas para o 5G sob forma de recomendação. Recentemente, Bruxelas considerou que as medidas adotadas por dez Estados-membros da UE para restringir ou banir fornecedores de alto risco das redes móveis de quinta geração, como Huawei e ZTE, "é justificada e adequada". Portugal é um dos países que decidiram afastar a Huawei do 5G (ZTE não está presente cá).

A Huawei tem acusado a Comissão Europeia de "juízos discriminatórios". O Estado chinês, mais recentemente através do primeiro-ministro, Li Qiang, criticou o impulso ocidental para limitar as relações comerciais e reduzir os riscos de investimento da China.

"Somos veementemente contra a politização de problemas económicos. Devemos, em conjunto, proteger as cadeias de abastecimento globais, garantir que são seguras e estáveis e assegurar que a globalização da economia beneficia diferentes países e populações", afirmou o governante chinês no Fórum Económico Mundial, a 27 de junho.