Brasileira Algar Telecom entra em Portugal com centro de inovação Brain

A cidade de Lisboa foi a escolhida pela Brain para instalar a primeira filial fora do Brasil. A Brain é o centro de inovação e negócios digitais da empresa de telecomunicações brasileira Algar Telecom, agora, passa a ter atividade em Portugal.

Num comunicado enviado à redação, esta segunda-feira, Zaima Milazzo, presidente da Brain, refere que a escolha de Portugal justifica-se por se tratar de "um país com um rico ecossistema de inovação, convergente com as áreas de atuação do grupo Algar [com atividade em telecomunicações, tecnologias, turismo e entretenimento]". Acresce o "perfil dos empreendedores [portugueses], que pensam globalmente e procuram escalar negócios no estrangeiro".

Criada há cinco anos, a Brain chega a Portugal após fechar uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (Brasil) e o Instituto de Telecomunicações (Aveiro), no início deste ano, assumindo o papel de elo de ligação entre as duas instituições.

A internacionalização da Brain responde a uma estratégia do grupo Algar, que procura "ampliar relações com o ecossistema local para desenvolver novas oportunidades de negócio e fortalecer a área de investigação e desenvolvimento [R&D, sigla anglo-saxónica]. A estratégia de internacionalização também visa "captar de recursos financeiros para a inovação e atrair talentos".

O centro de inovação e negócios digitais da Algar Telecom pretende explorar o ecossistema português com soluções alicerçadas na quinta geração da rede móvel (5G), blockchain e Internet das Coisas. Essas soluções serão orientadas para os setores indústria, retalho, bem como para aprofundar a área do agronegócio e smart spaces.

"A nossa ambição é ser um polo relevante no ecossistema de inovação europeu e Portugal é uma ótima porta de entrada para a atuação no continente. Queremos conectar o que há de melhor na Europa com as necessidades do Brasil, procurando soluções inovadoras e acelerando a inovação digital do Grupo Algar", argumenta Zaima Milazzo.

A Brain apoia "mais de 70 organizações brasileiras" em processos de internacionalização. Portugal é, agora, uma porta de entrada para a Europa.

Para já, a Brain fica instalada no Atlantic Station, um espaço de coworking da Atlantic Hub.

O centro de inovação e negócios digitais Brain foi criado pela Algar Telecom, em 2017, e funciona como um "instituto de ciência e tecnologia". Tem sede em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, e tem filiais em São Paulo e Recife, focando-se no desenvolvimento de "soluções disruptivas com o foco em Internet das Coisas, digital, 5G e cloud e edge computing".

A Algar Telecom é um operador de telecomunicações, fundada em 1954. Pertence ao grupo Algar, cujo fundador, Alexandrino Garcia, era português. A Algar tem ofertas grossistas e retalhistas de telecomunicações, ou seja fornece serviços tanto para o segmento empresarial como aos consumidores finais. Este operador controla uma rede de fibra ótica de 112 mil quilómetros, servindo mais de 372 cidades, em 16 estados do Brasil.