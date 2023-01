Bruxelas atribui à Cellnex contratos de 24 milhões para "melhorar" 5G

Braga, 09/08/2022 - Preparação do Festival Vodafone Paredes de coura. Antena 5g (Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

A Comissão Europeia adjudicou à Cellnex seis projetos que visam "melhorar as infraestruturas de suporte ao 5G ao longo dos corredores de transporte", foi esta terça-feira anunciado pelo grupo de telecomunicações de origem espanhola. Os contratos em causa representam um investimento global de 24 milhões de euros até 2025, sendo que 50% desse valor será assegurado por Bruxelas.

Os seis projetos consistem em quatro "obras de adaptação necessárias à implementação das infraestruturas" que abrangem "dois corredores rodoviários que ligam Espanha a França (Barcelona - Montpellier/Toulouse e Bilbao - Bordéus) e dois corredores que ligam Espanha a Portugal (Salamanca - Porto - Vigo e Mérida - Évora)", de acordo com o comunicado enviado à redação.

Estes corredores, que estabelecem ligações transfronteiriças, estão previstos desde que Bruxelas avançou com a implementação do 5G em toda a União Europeia (UE), há mais de quatro anos. Os corredores de transportes rodoviários (e futuramente ferroviários) precisam do suporte de torres e antenas de telecomunicações para beneficiarem das inovações tecnológicas alicerçadas na rede 5G, sobretudo no que respeita à qualidade da conectividade.

Quanto aos quatro corredores referidos, a Cellnex vai também instalar 34 novas sites de telecomunicações, "nos quais se prevê a colaboração com os operadores móveis numa lógica neutra de acolhimento [da rede 5G]".

"Esta instalação será simultaneamente complementada por uma rede de infraestruturas de comunicações V2X e edge computing para permitir conectividade 5G numa área superior a 1 400 quilómetros, ao longo dos quatro corredores transfronteiriços", detalha a empresa.

Os outros dois projetos atribuídos à Cellnex consistem em estudos que "incidem sobre a ligação de Itália e Áustria e o projeto EUMOB com Abertis".

O grande objetivo destes seis projetos, que serão desenvolvidos no âmbito do programa europeu Connecting Europe Facility (CEF-2), é criar condições para o desenvolvimento de serviços de segurança rodoviária suportados pela rede 5G de "alta qualidade" e de forma "ininterrupta".

Os trabalhos da Cellnex "terão início em janeiro de 2023 e a sua conclusão encontra-se prevista para dezembro de 2025", adianta a empresa que em Portugal é liderada por Nuno Carvalhosa.

No caso de Portugal, o administrador-delegado da Cellnex Portugal, defende que "este projeto é um reflexo adicional" do contributo da empresa para "a coesão social, económica e territorial" do país. Carvalhosa revela que o operador grossista já instalou 400 novas infraestruturas fora das grandes cidades portuguesas, "permitindo que todos os portugueses usufruam da melhor conectividade digital em todos os momentos e em cada vez mais locais do território nacional".

Os corredores 5G estão a ser desenvolvidos ao abrigo da Estratégia da Década Digital da UE, estando prevista a criação de uma rede pan-europeia de transportes suportados pela rede 5G até 2027. Bruxelas pretende, desta forma, desenvolver a "mobilidade conectada e automatizada de amanhã", reforçando ao mesmo tempo a digitalização de redes ferroviárias, tanto nas grandes zonas urbanas como nas zonas rurais da UE.