Bruxelas autoriza consórcio de publicidade direcionada em telemóveis

Dinheiro Vivo 10 Fevereiro, 2023 • 22:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Europeia não vê motivos para impedir a criação de uma plataforma pan-europeia de publicidade direcionada online em telemóveis e por isso autorizou, esta sexta-feira, a Deutsche Telekom, a Orange, a Telefónica e a Vodafone a criarem uma joint venture nessa área.

Relacionados Gigantes das telecomunicações apostam em publicidade direcionada em telemóveis

"A Comissão [Europeia] concluiu que a transação não suscitaria problemas de concorrência no Espaço Económico Europeu", lê-se na nota da decisão divulgada. Bruxelas adianta que o caso foi avaliado pelas autoridades de proteção de dados, concluindo-se que "as regras de proteção de dados são plenamente aplicáveis, independentemente da autorização da operação de concentração".

Os quatro operadores de telecomunicações querem passar a gerir um novo formato para a publicidade direcionada na navegação online móvel. A nova empresa será detida em partes iguais pelos quatro players, sendo que o modelo de negócio terá como base um sistema de identificação digital dos utilizadores, para publishers e anunciantes, que nunca dará acesso a dados pessoais relevantes dos clientes das operadoras que permitirem a sua utilização.

Ora, para a Comissão Europeia, mesmo com a dimensão continental que a joint venture terá, continuará a "haver fornecedores alternativos suficientes para o mesmo fim", ou seja, para outros players.

Quanto às dúvidas sobre a ligação que se criará entre as quatro telecom, enquanto clientes, e a joint venture, enquanto fornecedora, Bruxelas concluiu que a nova plataforma "não terá força para excluir outros anunciantes e fornecedores rivais de serviços de telecomunicações móveis". Assim, Bruxelas considera que não será possível "forçar as estações de televisão a assinar serviços de identificação digital oferecidos pela joint venture", dada a "limitada base comum de clientes" entre as duas áreas.

"Por último, a Comissão considerou que a empresa comum não aumentaria qualquer risco de coordenação entre as quatro empresas, tendo em conta as extensas atividades comuns que manterão fora da empresa comum", lê-se ainda.

Em Portugal existe um caso idêntico. Também a Altice, NOS e Vodafone juntaram-se para criar o Playce, operador de publicidade direcionado para as gravações automáticas em televisão.