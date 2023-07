Cellnex angaria 315 milhões de euros junto do BEI para o 5G

O grupo espanhol de telecomunicações Cellnex fechou um empréstimo de 315 milhões de euros junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a telecom explica que a verba destina-se ao "desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações móveis, que constituem a base para a implantação da tecnologia 5G, em Espanha, Portugal, França, Itália e Polónia".

Além disso, apesar do financiamento ser de 315 milhões de euros, o empréstimo "mobilizará um investimento total de 631 milhões de euros para melhorar e expandir, nestes países, a cobertura e a capacidade das infraestruturas de redes móveis de capacidade muito elevada, ajudando a acelerar a transição digital tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais".

O projeto da Cellnex visa a instalação de novas torres de telecomunicações e sites (antenas localizadas geralmente nos telhados dos edifícios), bem como na modernização das infraestruturas já existientes e na implementação de fibra ótica "para ligar as torres à rede de cada operador e de sistemas distribuídos de antenas para aumentar significativamente a capacidade a nível local".

"Cerca de metade das novas torres serão instaladas nas regiões da coesão, que são aquelas em que o rendimento per capita é inferior à 75% da média da UE. Deste modo, o projeto contribuirá para atenuar o fosso digital e gerar benefícios socioeconómicos nas zonas de intervenção. Trata-se da segunda operação conjunta do BEI e da Cellnex destinada a promover o desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações móveis na Europa", lê-se.

O acordo foi assinado em Barcelona, esta segunda-feira, na presença do vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, e do diretor financeiro e de desenvolvimento empresarial da Cellnex, José Manuel Aisa.

Considerando que o 5G é uma "componente essencial para assegurar a transição digital e para agilizar o acesso de todos os cidadãos aos serviços digitais", Mourinho Félix afirma que o acordo alcançado "facilitará igualmente o aumento da densidade" de infraestruturas nas regiões da coesão, "contribuindo para o objetivo do BEI de promover a coesão económica, social e geográfica".

"Este financiamento vai permitir-nos continuar a apoiar os nossos clientes na implantação de novas instalações que garantam a extensão eficiente e contínua do 5G em vários países. Também estamos muito satisfeitos com as características da operação, com um prazo de vencimento longo e uma margem competitiva, o que nos permite melhorar o prazo médio de vencimento da dívida", refere José Manuel Aisa, diretor financeiro da Cellnex.