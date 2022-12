Cellnex assina contrato de até 5,7 milhões para manutenção da rede SIRESP

A Cellnex e a SIRESP S.A já assinaram o contrato para a empresa de telecomunicações de origem espanhola fornecer serviços de manutenção das infraestruturas básicas de suporte ao sistema integrado de redes de emergência e de segurança de Portugal (SIRESP), foi esta terça-feira anunciado.

O contrato foi assinado a 22 de dezembro, terá a duração de cinco anos e um valor de até 5,7 milhões de euros. Corresponde à aquisição do lote 4 pela Cellnex no concurso público internacional para o fornecimento de serviços à rede SIRESP.

"A atribuição deste lote à Cellnex é um desenvolvimento importante na expansão da Cellnex em Portugal, precisamente numa área de prestação de serviços crítica para o país", afirma Nuno Carvalhosa, administrador-delegado da Cellnex Portugal, em comunicado.

O gestor defende que Portugal é "um mercado estratégico" para o desenvolvimento das operações do grupo Cellnex.

Com esta adjudicação concluída, a Cellnex alarga o portefólio de atividades em infraestruturas críticas de suporte aos serviços de comunicações de emergência do Estado. Portugal é o terceiro país europeu - dos 12 em que o operador espanhol tem atividade - onde a telecom assegura a operação a infraestruturas como o SIRESP.

Além da Cellnex, de acordo com o anúncio da SIRESP S.A a 6 de dezembro, também a NOS, a Altice Labs, a Moreme, a No Limits e a Motorola garantiram contratos para o fornecimento de serviços à rede SIRESP.

A NOS vai fornecer serviços de transmissão por circuitos terrestres do SIRESP e serviços de redundância de transmissão via satélite, enquanto a Altice Labs fica responsável por serviços de implementação e operação de um Security Operations Center. A No Limits garantirá serviços de manutenção e evolução dos sistemas de informação da rede SIRESP e a Moreme o fornecimento de energia através de grupos eletrogéneos a estações base da rede SIRESP.

A Motorola garantiu o contrato que visa a tecnologia utilizada pela rede SIRESP. A rede do SIRESP é baseada na tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), comum à maioria dos serviços de comunicações de emergência dos países europeus, e a Motorola ficou responsável pela integração de novas soluções tecnológicas, a fim de garantir que o serviço de comunicações de emergência se mantém a funcionar com elevada resiliência, disponibilidade e segurança, segundo o comunicado pela SIRESP S.A, a 21 de novembro.