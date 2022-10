CEO da Vodafone prevê fim do 3G dentro de três anos em Portugal

Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal. © Carlos Carneiro / Global Imagens

O presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, acredita que a rede móvel de terceira geração (3G) será descontinuada dentro de três anos.

"Diria que dentro de três anos [a rede 3G será descontinuada], mas não há uma data firme ainda", afirmou o gestor num encontro com jornalistas no âmbito dos 30 anos da Vodafone Portugal, que ocorreu na segunda-feira, na sede da empresa em Lisboa.

A previsão de Mário Vaz surgiu quando falava sobre a evolução tecnológica do setor e dos efeitos da migração dos clientes para redes mais recentes como o 4G e o 5G, considerando que o 3G tem maiores custos energéticos e uma menor qualidade de serviço face ao que existe. Por exemplo, o gestor revelou que o 5G já é usado por 15% dos clientes da Vodafone.

O CEO da Vodafone Portugal afirmou, contudo, que esta é uma previsão sua tendo como base o facto de que a "migração [da rede 3G para outras] não se faz de um dia para outro". Por outro lado, prosseguiu o gestor, "os clientes não vão sentir o fim do 3G". "Se sentirem é porque a zona onde estão só apanha 3g", atirou. Essa será uma questão a resolver antes dos operadores começarem a descontinuar a rede, garantir ainda mais cobertura no país das redes mais recentes (4G e 5G).

Em abril deste ano, o Dinheiro Vivo noticiou que Altice, NOS e Vodafone admitiam desligar a rede 3G (e também o 2G), mas nenhum dos operadores apontava uma previsão para isso acontecer. Esta é a primeira vez que um gestor de uma das telecomunicações arrisca uma previsão. O CEO da Vodafone também disse que, eventualmente, a rede 2G também será descontinuada, mas comentou que esse processo levará mais tempo no caso português e que o 3G deverá ser descontinuado primeiro.

Também em abril, questionada pelo Dinheiro Vivo, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), fez saber que ainda há 820 mil utilizadores dos serviços móveis em 3G.

Até ao momento não há quaisquer indicações regulatórias ou decisões tomadas pelos operadores, seja pela Vodafone ou pela NOS ou Altice. Não obstante esta é uma tendência que já se verifica em alguns países da Europa, nomeadamente Bélgica, Luxemburgo, Polónia, Roménia, Eslováquia e Espanha, que já decidiram acabar com o 3G até 2025.

No início deste ano, a Vodafone anunciou que vai acabar com o 3G no Reino Unido, a partir de 2023. Também a Orange, em março, fez saber que vai terminar com o 3G até 2028 e com o 2G até 2025, em França.