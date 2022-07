Clientes móveis da Digi vão usar indicativo 92 em Portugal

© GABRIEL BOUYS/AFP

As ofertas de telecomunicações da romena Digi ainda não são conhecidas, mas já há sinais de que os planos para o mercado português serão deslindados nos próximos tempos. A telecom já está autorizada para operar no país, está a recrutar e, agora, foi revelado que os futuros clientes móveis da empresa vão utilizar números iniciados em 92.

Os direitos de utilização de números foram atribuídos pela Autoridade Nacional de Comunicações, há dois dias, sendo que o novo operador de telecomunicações está sujeito "ao cumprimento das respetivas condições associadas", entre as quais, utilizar os números da gama 92 "em exclusivo" para as ofertas móveis da Digi.

Para o serviço telefónico móvel, a Digi tem disponíveis todos os "números 92330xxxx a 92339xxxx da gama 92. O indicativo móvel 92 foi criado há mais de 15 anos a pensar nos operadores móveis virtuais (MVNO), embora a primeira marca telecom a poder usar números 92 tenha sido a antiga TMN (atual Meo), por ter esgotado a maioria dos números disponíveis na gama 96.

Além de definir o indicativo móvel para a Digi, o regulador também concedeu ao operador "os números 21550xxxx e 21551xxxx da gama 21" para o serviço fixo. Este intervalo será usado "em exclusivo para a oferta do serviço telefónico acessível ao público em local fixo na área geográfica de Lisboa". Na área do Porto, foram atribuídos os "números 22150xxxx e 22151xxxx da gama 22. Já para a região de Braga, foram disponibilizados à Digi os "números 25711xxxx da gama 257".

Acrescem os números de "6092330xxxx a 6092339xxxx e 6692330xxxx a 6692339xxxx, respetivamente, das gamas 609 e 669 em exclusivo para acesso ao serviço de correio de voz, respetivamente, na consulta de caixa correio e depósito de mensagens". Além disso, os números de "6392330xxxx a 6392339xxxx e 6592330xxxx a 6592339xxxx, respetivamente das gamas 639 e 659", para uso exclusivo de serviços móveis de fax e de dados.

"Os números 02 correspondentes ao Mobile Network Code (MNC), no formato MCC-MNC-MSIN, em que o Mobile Country Code (MCC) é 268 (Portugal) e o Mobile Subscription Identification Number (MSIN), tal como definido na Recomendação E.212 da UIT-T", revelou a Anacom.

Também foram atribuídos "os números D025xxx, em que 025 corresponde ao código de empresa (P1P2P3), que constituem parte integrante do Network Routing Number (NRN), em exclusivo para efeitos de encaminhamento de comunicações para números portados".

A Digi foi autorizada a iniciar e desenvolver atividade em Portugal, na sequência do leilão do 5G. A telecom romena entrou em Portugal através da holding Dixarobil, tendo adquirido oito lotes de frequências (um lote nos 900 MHz, outro lote nos 1.800 MHz, dois nos 2,6 Ghz e quatro na banda dos 3,6 Ghz). A empresa, que vai operar sob a marca Digi Portugal, pagou cerca de 67 milhões de euros pelas faixas que permitirão colocar no mercado ofertas de telecomunicações em 4G e 5G. Além da aquisição de espetro, enquanto "novo entrante" no mercado, a Digi poderá beneficiar de acordos de oito anos de roaming nacional, ou seja desenvolver serviços em cima da rede de outros operadores.

Desde o início do ano que a empresa está a montar a operação portuguesa, tendo em curso processos de recrutamento. Segundo noticiou o jornal Eco, no final de janeiro, as ofertas da Digi vão surgir no mercado durante o segundo semestre de 2022