Cofundador da Altice Armando Pereira detido após buscas

Armando Pereira, cofundador da Altice. © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

O cofundador português do grupo Altice, Armando Pereira, terá sido detido na quinta-feira à noite, na sequência das buscas à quinta que tem em Guilhofrei (Vieira do Minho, Braga).

De acordo com a RTP e com a SIC Notícias, o empresário está detido no estabelecimento prisional anexo às instalações da Polícia Judiciaria, em Lisboa e deverá ser presente a um juiz esta tarde, ou no sábado considerando a greve dos funcionários judiciais. Segundo a CNN Portugal, Armando Pereira será presente ao juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Na quinta-feira, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP), coadjuvado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, realizou uma operação que envolvia altos responsáveis da Altice em Portugal. Houve buscas também na sede da Altice Portugal, em Lisboa.

Fonte oficial da empresa apenas confirmou (DV) que a telecom "foi uma das empresas objeto de buscas pelas autoridades", na sequência de um mandado do MP, e garantiu, ontem, que o operador "encontra-se a prestar toda a colaboração que lhe é solicitada".

Contactada, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República remeteu explicações para uma nota no site do DCIAP, que, sem identificar empresas e gestores, confirmou a realização de "várias dezenas de buscas domiciliárias e não-domiciliárias em diversas zonas do país, designadamente em Lisboa", no âmbito de um inquérito dirigido pelo DCIAP e coadjuvado pela Autoridade Tributária e Aduaneira. No entanto, a nota não esclarecia que factos motivaram as buscas.

Em causa estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento, envolvendo altos dirigentes da telecom, motivadas pela alegada simulação de negócios e a ocultação de proveitos na venda de património imobiliário da antiga PT.

Um dos focos terá sido a alienação de quatro edifícios em Lisboa por 15 milhões de euros, envolvendo um circuito empresarial com ligações a Braga, à Zona Franca da Madeira e ao Dubai. Estes negócios terão passado também por Hernâni Antunes, reconhecido parceiro de negócios de Armando Pereira. Segundo o Correio da Manhã, a casa de Hernâni Antunes também foi alvo de buscas, sendo que a investigação dura há cerca de quatro anos.

Em março de 2021, já a revista Sábado noticiara quatro negócios imobiliários envolvendo a Altice, os empresários Armando Pereira e Hernâni Antunes, e o gestor Alexandre Fonseca (então CEO da telecom), precisamente, no valor de 15 milhões de euros.

Tal como o Dinheiro Vivo escreveu esta sexta-feira, diferentes fontes do setor das telecomunicações ouvidas, e que não quiseram ser identificadas, avançaram que Hernâni Antunes é conhecido pela alcunha de "o comissionista". As mesmas fontes descreveram Armando Pereira como um gestor discreto. Não obstante, não se mostraram surpreendidas com o sucedido ao afirmarem que o perfil de gestão do empresário passa por criar uma complexa "teia" de "empresas laterais" para realizar negócios com a empresa de telecomunicações.

Segundo avançou o Nascer do Sol, também houve buscas no Porto, em Viana do Castelo, em Aveiro, em Vila Real, em Faro e no Funchal, dando conta que o processo terá tido origem na Operação Monte Branco e que poderá, também, estender-se à investigação de alegadas comissões relacionadas com a venda dos direitos de transmissão televisiva do Futebol Clube do Porto à dona da Meo. O semanário noticiou, ainda, que Armando Pereira e Hernãni Antunes são os principais suspeitos das autoridades, com o cofundador da Altice sob suspeita de ter desviado 250 milhões de euros.