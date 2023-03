Colt Portugal quer empregar 150 pessoas até ao final de junho

Líder da Colt Portugal, Carlos Jesus © DR

A Colt Portugal fez saber esta quarta-feira que quer reforçar a equipa em 15% com o objetivo de empregar 150 trabalhador até ao final do mês de junho. O objetivo insere-se na estratégia de crescimento anual da holding do grupo britânico Colt Technology.

Num comunicado enviado à redação, a empresa que em Portugal é liderada por Carlos Jesus explica que tem em curso "uma campanha de recrutamento para reforçar a sua equipa em mais 15% e chegar aos 150 talentos até ao final do primeiro semestre".

"Para responder à procura de soluções a longo prazo capazes de proverem as necessidades da crescente mão de obra remota dos clientes, incluindo a otimização das aplicações cloud, a garantia da borda dinâmica da rede, a visão abrangente da atividade da rede e a capacidade de escalar de forma rápida e eficiente, a Colt está a recrutar software developers (Full Stack Developers, UI Developers, Application developers), especialistas de segurança (Network Virtualisation & Security Specialists/ Consultants), especialistas de redes IP (SDWAN and NFVi), além de profissionais para as áreas de vendas, de gestão e de suporte aos clientes", lê-se.

No mesmo comunicado, a empresa revela ter investido na operação portuguesa cinco milhões de euros durante o ano de 2022. O investimento visou a "expansão da capacidade da sua rede de longa distância e na ligação a um novo data center em Riba d"Ave [Famalicão, distrito de Braga] cuja implementação está neste momento em curso".

"Este investimento insere-se na estratégia de expansão contínua da nossa rede e visa aumentar a sua capilaridade numa região (Portugal, em particular e a Península Ibérica, em geral) que se destaca como um grande hub de comunicações a nível mundial, e onde a Colt pretende reforçar a sua posição de liderança," explica Carlos Jesus, country manager da Colt Technology Services Portugal e VP Global Service Delivery do grupo Colt, citado em comunicado.

O investimento realizado é complementar aos mais de 100 milhões de euros que a empresa empregou no desenvolvimento da sua operação em Portugal, desde que se instalou no país há 21 anos.

(Notícia corrigida. Por lapso, escreveu-se que a Colt Portugal quer contratar 150 pessoas quando o objetivo é chegar aos 150 trabalhadores até ao final de junho, o que representará um reforço de 15%.)