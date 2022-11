Comboios Intercidades com "boa qualidade" do serviço móvel, mas troços sem cobertura de rede

Edificio sede da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os comboios Intercidades da CP apresentam "boa qualidade" do serviço móvel, mas existem zonas da linha sem cobertura de qualquer rede, podendo a Meo, NOS e Vodafone melhorar o desempenho, informou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"Apesar de, globalmente, existir sinal de rádio e elevadas taxas de estabelecimento de chamadas com sucesso (98%) e de terminação bem-sucedida de chamadas (94%), existem algumas zonas da linha em que não existe qualquer uma das redes móveis, nomeadamente nos túneis mais distantes dos grandes centros urbanos e junto ao estuário do Sado", conclui um estudo realizado pelo regulador para avaliar o desempenho dos serviços móveis prestados pelos vários operadores no serviço Intercidades da CP - Comboios de Portugal.

Segundo a Anacom, "os locais em que se verifica a ausência de cobertura e consequente inexistência de serviço móvel impossibilitam, nomeadamente, o acesso ao número de emergência 112 e apresentam-se assim como boas oportunidades de melhoria do desempenho e serviço proporcionado pelas redes móveis da Meo, NOS e Vodafone".

Efetuado "por solicitação da CP, que considera que as comunicações móveis são um fator relevante para a revitalização do transporte ferroviário", o estudo baseou-se num trabalho de campo que decorreu entre abril e julho de 2022 e visou avaliar a qualidade dos serviços prestados em 2G, 3G, 4G e 5G em vários troços ferroviários do serviço Intercidades: Lisboa-Évora; Lisboa-Guarda; Lisboa-Beja; Lisboa-Faro; Pampilhosa-Guarda; Porto-Braga; Porto-Guimarães; Porto-Valença; Porto-Lisboa.

No total, foram feitas 11.560 chamadas de voz, 11.242 testes NET.mede e 389.611 registos de sinal rádio, numa extensão de cerca de 5.400 quilómetros percorridos.

"Do total de registos obtidos, verificou-se globalmente indicação de cobertura (existência de sinal rádio) em mais de 99% das amostras, das quais 87% correspondem a valores de qualidade entre "aceitável" e "muito bom". Sem cobertura, registaram-se menos de 1% das amostras, não existindo diferenças significativas entre operadores", avança a Anacom.

Do total de amostras, a tecnologia mais utilizada foi 4G, com 53% dos registos, tendo o regulador verificado a utilização de tecnologia 5G em 32% dos registos efetuados.

A Anacom conclui que "o serviço de voz apresenta um bom desempenho global, com uma taxa de sucesso na acessibilidade (estabelecimento de chamada com sucesso) de 98% e uma taxa de terminação bem-sucedida de chamadas (as que se concretizaram e se concluíram com sucesso) de 94%, sem diferenças significativas entre operadores".

"Observam-se, contudo, algumas zonas das linhas do serviço Intercidades em que é mais difícil o estabelecimento ou manutenção das chamadas", contrapõe.

"Pela negativa", o regulador destaca os troços Portela-Trofa; Pampilhosa-Mortágua; Mangualde-Fornos de Algodres; Rodão-Abrantes; Pombal-Entroncamento; Vendas Novas-Casa Branca; Casa Branca-Évora; Pinhal Novo-Grândola; Ermidas Sado-Funcheira; Funcheira-Santa Clara Saboia e Santa Clara Saboia-Messines Alte, nos quais "se verifica, simultaneamente, um fraco desempenho dos três operadores".

Quanto ao serviço de dados, apresentou um "desempenho global razoável, com taxas de sucesso de testes (iniciados e concluídos) de 85%, sendo o melhor desempenho obtido pela Meo".

"Os testes NET.mede registam razoáveis velocidades médias de transferência de dados em download/upload superiores a 80 Mbps/15 Mbps [megabit por segundo], respetivamente, com o melhor resultado a ser obtido pela NOS", nota a Anacom.

No entanto, acrescenta, "constata-se que a variabilidade nos resultados é bastante elevada, com máximos em "download" e "upload" de 1074 Mbps e 147 Mbps e mínimos de 0,1 Mbps (quer em "download", quer em "upload")".

De acordo com o regulador, também na análise do serviço de dados "se verificam zonas dos troços ferroviários em que este se degrada ao ponto de apresentar falhas".

"Pela negativa", identifica os troços Portela-Trofa; Pampilhosa-Mortágua; Mortágua-Santa Comba Dão; Mangualde-Fornos de Algodres; Rodão-Abrantes; Fundão-Castelo Branco; Pombal-Entroncamento; Entroncamento-Santarém; Santarém-Vila Franca de Xira; Pinhal Novo-Vendas Novas; Vendas Novas-Casa Branca; Casa Branca-Alcáçovas; Casa Branca-Évora; Pinhal Novo-Grândola; Grândola-Ermidas Sado; Ermidas Sado-Funcheira; Funcheira-Santa Clara Saboia; Santa Clara-Saboia-Messines-Alte e Albufeira (Ferreiras)-Loulé, "nos quais se registam fracos desempenhos pelos três operadores".