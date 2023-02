Como a Huawei procura reinventar o negócio fora da China

Das 80 mil pessoas e mais de duas mil empresas presentes na 18.ª edição do Mobile World Congress (MWC) - a primeira sem restrições sanitárias desde a pandemia -, até cinco mil participantes e 150 expositores são chineses. A ZTE, a Xiaomi, a Oppo e a Honor chamam a atenção mas o grande destaque é a Huawei. Dos 240 mil metros quadrados disponíveis, o stand da gigante de Shenzhen ocupa 11 mil - é um recorde na história do evento, segundo a organização da MWC. A aposta da Huawei na maior feira de telecomunicações do mundo explica-se pela vontade da empresa em mostrar que ainda é um player relevante na indústria, depois das sanções norte-americanas terem neutralizado o segmento de consumo fora da China.

Em Barcelona, e até quinta-feira (2 de março), a Huawei tem em curso uma estratégia de comunicação que procura convencer analistas, comunicação social e outras empresas (concorrentes ou parceiras) que a companhia está firme e a crescer, mas, agora, a partir do fornecimento de hardware e software para o 5G e outras infraestruturas de rede, mas também em tecnologias cloud e WiFi, inteligência artificial ou na produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis. A eletrónica de consumo ainda existe - e há diferentes produtos expostos na MWC - mas não é hoje uma prioridade.

Na China, a empresa continua a ser relevante em todas as áreas de negócio. Mas depois das sanções dos Estados Unidos e de outros países (como Suécia, Reino Unido, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Canadá), justificadas com dúvidas sobre a segurança de equipamentos e a alegada espionagem, a área de consumo fora da China (sobretudo a venda de smartphones) é hoje uma sombra do que já foi em tempos (até 2019, a Huawei ombreava com a Samsung pela liderança mundial nos smartphones). A empresa perdeu o acesso aos serviços da Google para os smartphones Android que fabrica. Resultado? Sem conseguir segurar os consumidores com um software próprio (o Petal Search), foi obrigada a mudar o foco, colocando em segundo plano o segmento consumo nos mercados externos, outrora uma das áreas mais visíveis da operação de toda a Huawei.

Qual é o rumo hoje? A Huawei fez saber que pretende deixar de ser uma empresa focadao ou em eletrónica de consumo ou no fornecimento de equipamentos de rede (antenas, por exemplo) e passar a estar em toda a cadeia tecnológica. Ou seja, a ambição é tornar-se num fornecedor de tecnologia completo.

Como? "Na última década, a Huawei investiu mais de 115 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento (I&D), com mais de 45 mil patentes familiares autorizadas (mais de 110 mil peças) válidas em todo o mundo, sendo mais de 90% das patentes de invenção, e o seu valor de patente plenamente reconhecido pela indústria", destaca a empresa, num comunicado distribuído aos jornalistas à margem de uma visita ao stand na MWC.

Aproveitando o mediatismo da MWC na indústria telco mundial, o resultado desse investimento está a ser demonstrado na maior feira de telecomunicações do mundo seja em projetos que já são realidade, como naquilo que ainda é uma promessa para o futuro. No stand da MWC encontram-se mais de uma dezena de casos de uso de tecnologia Huawei.

Parte da reinvenção do negócio da gigante chinesa passa também por um "compromisso com a investigação e desenvolvimento tecnológico e antecipação do progresso", bem como em matéria de sustentabilidade, eficiência energética e proteção ambiental.

A Huawei também está a comunicar a vontade de melhorar a eficiência energética da própria operação, bem em toda a indústria telco, descarbonizando-a, e implementando a economia circular em matéria de componentes e infraestruturas. Nesta matéria, a Huawei indica estar a virar-se para a energia - seja na área de consumo seja no armazenamento e gestão de projetos para empresas (de pequena ou larga escala).

A empresa chinesa também está a aproveitar o MWC para divulgar a iniciativa "Tech 4 All", através da qual promove a inclusão digital em regiões desfavorecidas.

O jornalista viajou até ao Mobile World Congress a convite da Huawei.