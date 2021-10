Comunicações. Quase cinco milhões de números mudaram de operador até setembro

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) fez saber esta terça-feira que quase cinco milhões de números de telefone e telemóvel mudaram de operador no terceiro trimestre de 2021.

De acordo com a evolução da portabilidade de números, do regulador, verificou-se que 4.943.438 de contactos foram portados, até setembro, mais 2,92% face ao mesmo mês de 2020. O total de números que transitaram de operador nos primeiros nove meses do ano já supera o total de portabilidades em 2020 (4.835.759 de números).

Entre julho e setembro, a Anacom registou mudança de operar em 1.897.166 de números de telefone fixo, o que se traduz num crescimento homólogo de 0,10%. Quanto aos contactos móveis (números de telemóvel) a Anacom observou 3.027.972 de contactos portados, o que corresponde a um incremento homólogo de 4,90%. O regulador notou ainda 18.300 números portados em "outros serviços não geográficos" (+2,72%).

Os mesmos dados indicam que, no terceiro trimestre, mais de 50 mil contactos mudaram de operador a cada mês: em julho, foram portados 58.242 números; em agosto foram portados 54.938 números; e 58.830 números em setembro.

O organismo liderado por João Cadete de Matos identificou, ainda, que 4.208 números trocaram um operador de rede móvel (Altice, NOS e Vodafone) por um operador móvel virtual (Lycamobile; Nowo; Oni), no final do terceiro trimestre. O valor representa um decréscimo homólogo de 13,11%. Sentido inverso verificou-se com 1.753 contactos portados, o que corresponde a um incremento homólogo de 2,75%.