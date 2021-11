Da Lezíria do Tejo à Indústria 4.0. A primeira fábrica 5G

Desde 2017 que se têm realizado ensaios técnicos sobre a aplicação da quinta geração da rede móvel (5G), alguns relacionados com projetos promissores em áreas urbanas do litoral com polos tecnológicos de referência (casos das cidades de Aveiro e de Matosinhos). Isto, devido às exigências que a nova tecnologia impõe para a fiabilidade das comunicações. Por isso, não era expectável que as primeiras soluções reais de 5G aplicadas à indústria nacional surgissem na rural Lezíria do Tejo. Mas assim foi. É na fábrica de Almeirim da Sumol+Compal que encontramos o primeiro "caso real" de 5G conhecido da indústria nacional - que aqui descrevemos.

Chegados à pequena cidade ribatejana de Almeirim, conhecida por façanhas gastronómicas como a sopa da pedra ou a caralhota, a menos de 100 quilómetros da capital, somos recebidos no cais da fruta da fábrica por Duarte Pinto e Jaime Alves Cardoso, CEO e administrador com o pelouro da logística da Sumol+Compal, respetivamente, e por Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS - telecom que fornecerá serviços 5G à produtora de bebidas não alcoólicas.

É naquele cais de fruta que entram todos os anos cerca de 25 mil toneladas de matéria-prima para serem processadas em diferentes linhas de produção, distribuídas pelos 70 mil metros quadrados da unidade de Almeirim - uma das cinco unidades industriais do grupo. Ora, com o 5G os valores de fruta transformada em bebida poderão crescer, uma vez que a promessa da aposta da Sumol+Compal no 5G é alavancar a eficiência produtiva. "Estamos a iniciar um novo ciclo nesta unidade industrial", garantiu-nos Duarte Pinto.

Duarte Pinto, CEO da Sumol+Compal © Gerardo Santos/Global Imagens

O novo ciclo a que o CEO da empresa se referiu não surgiu agora, com a aposta no 5G. A Sumol+Compal tem em marcha um plano de investimento de 45 milhões de euros para o período 2019-2022, contemplando um "compromisso firme" com a sustentabilidade, passando por apostas na economia circular e projetos de inovação tecnológica. A primeira grande aposta tornou-se visível a 15 de outubro, com a inauguração de um novo armazém automático, precisamente em Almeirim, que duplicou a capacidade de armazenamento" e aumentou a rapidez de expedição dos produtos.

Agora, eis que a preparação daquela fábrica para o 5G dá continuidade aos planos da empresa - uma preparação em curso desde março deste ano. Apesar dos 75 anos de existência, o objetivo da Sumol+Compal é ser "uma empresa de vanguarda e desenvolver e potenciar a indústria 4.0". Como? O segredo está na resolução das "microparagens" das máquinas e é aí que entra o 5G.

Após as primeiras palavras na receção à comunicação social, fomos encaminhados para o interior da fábrica, equipados qual operário fabril. Já no chão de fábrica assistimos à demonstração da primeira solução 5G: eis que a máquina que estava a embalar packs de três unidades paralisa a linha devido a uma anomalia; surgiu um funcionário munido com smart glasses (óculos inteligentes), capaz de partilhar, em tempo real, com outro funcionário de apoio técnico, que estava noutro local (poderia estar em qualquer parte do mundo, asseguraram-nos), o mesmo que o homem que usa os óculos via; dessa forma, o funcionário no chão de fábrica recebeu remotamente indicações (áudio e anotações) sobre o que fazer. Qual era o problema? Um tubo solto, que com suporte técnico remoto foi recolocado sítio devido.

© Gerardo Santos/Global Imagens

Uns passos à frente, segunda demonstração, o desafio era a manutenção de uma máquina de enchimento de embalagens Tetra Pak: eis novamente um funcionário com smart glasses; através dos óculos olhou e abriu a palma da mão para si - surgiu-lhe no campo visual um painel virtual - e com a outra mão foi selecionando as opções sobre o que pretendia fazer; surgiram marcos virtuais de manutenção sob a máquina, com indicações do que tinha de verificar; foi selecionando um a um, verificando e clicando na opção que ou dizia que estava tudo bem ou que não estava tudo bem. Todo o processo de manutenção foi virtual, mas mais rápido do que o método convencional.

5G, uma vantagem competitiva

O que vimos foram simulações. Afinal a rede 5G ainda não está libertada, apesar do leilão das frequências ter terminado a 27 de outubro - ainda decorre a fase de atribuição de direitos, esperando-se que a rede seja libertada até ao final deste ano, ou início do próximo.

© Gerardo Santos/Global Imagens

Todavia, a fábrica de Almeirim já está pronta para usar o 5G na resolução de microparagens, caminhando para o conceito de Indústria 4.0 (inclui automatismos tecnológicos e realidades ciberfísicas). O 5G é hoje fundamental aqui porque só esta rede móvel - quando verdadeiramente aplicada - poderá assegurar mais velocidade e capacidade de rede, a massificação de ligações entre dispositivos; conexões mais fiáveis e a flexibilidade da rede ajustada a diferentes serviços.

Assim, num cenário real, os gestores da Sumol+Compal confiam que as inovações reveladas vão beneficiar a eficiência das linhas de produção, melhorando os processos na capacidade de diagnóstico, o que reduzirá o tempo de paragem das máquinas. Poupando tempo, recursos e outros eventuais gastos em deslocações ao local das equipas de suporte técnico dos fornecedores, No final do dia, o número de microparagens da maquinaria poderá cair drasticamente, se se pensar que cada funcionário estará munido com as novas ferramentas. Nesse caso, mais rapidez na produção se poderá verificar.

"Sabemos que a tecnologia 5G vem transformar as regras do jogo", garantiu-nos Jaime Alves Cardoso. O gestor vê "um imenso potencial" na nova vaga tecnológica. E sendo a Compal+Sumol um dos primeiros casos na indústria, Alves Cardoso mostrou-se confiante que tem do seu lado uma vantagem competitiva, ou não fosse esse o objetivo final desta aposta.

© Gerardo Santos/Global Imagens

O objetivo é massificar e estimular a produtividade e melhorar os níveis de eficiência de produção. "Não estamos a investir numa tecnologia convencional, estamos a entrar num novo mundo, que nos vai permitir chegar muito mais à frente do que se estivéssemos a percorrer o caminho convencional", disse-nos Duarte Pinto, por sua vez.

A vantagem do 5G deverá permitir crescimentos em média de 10% no nível da eficiência global de produtividade só em Almeirim, segundo Jaime Alves Cardoso. Um incremento em linha com a previsão do setor das telecomunicações, de que o 5G permitirá, no futuro, aumentos de 20 a 30% na produtividade industrial. Por isso, Duarte Pinto referiu haver "uma expectativa de objetivos de eficiência, produtividade" a atingir, "fundamentais para a competitividade futura" da Sumol+Compal.

Administrador da Sumol+Compal Jaime Alves Cardoso © Gerardo Santos/Global Imagens

Para Jaime Alves Cardoso, o 5G vai "massificar a conectividade e vai permitir ganhar um conjunto de desenvolvimentos que não se restringem ao campo industrial". Embora, para já, a aplicação dos serviços vise apenas a utilização industrial.

Para já, só estão disponíveis dois tipos de aplicação 5G, em Almeirim - NOS Augmented Worker e NOS Remote Support -, que permitem o suporte remoto e a aplicação da realidade aumentada na manutenção preventiva em máquinas das linhas de enchimento e embalagem Tetra Pak, na unidade de Almeirim, através de smart glasses e smartphones ou tablets. Daí que a rede privada 5G da Sumol+Compal seja assegurada apenas por duas antenas e ainda não cubra toda a área da fábrica - mas o plano é vir a incluir toda a unidade.

De facto, o objetivo da empresa é, futuramente, integrar outras aplicações que envolvam fornecedores, cadeias de abastecimento e clientes. E Almeirim é apenas o primeiro passo. Há planos para incluir sensores de monitorização dos indicadores de desempenho de todas as linhas de produção (são mais de 40 entre as quatro unidades de Portugal e uma em Moçambique).

"O 5G como o vamos aplicar poderá servir para uma integração de toda a cadeia, garantindo mais dinâmica na gestão da operação", prosseguiu o gestor com o pelouro da logística da empresa. Esta integração inclui o desejo de vir a envolver fornecedores, cadeias de distribuição e clientes numa só plataforma de monitorização de toda a operação da Sumol+Compal.

5G alargado a mais três unidades em dois anos e meio

Alves Cardoso revelou-nos que, numa segunda fase, a NOS vai levar o 5G à fábrica de Pombal e às duas fábricas de águas que a empresa tem em Portugal. Nomeadamente em Vila Flor, em Bragança (onde se produz águas gaseificadas Frize), e em Gouveia, em Guarda, onde é assegurada a produção das águas Serra da estrela. O plano espera-se cumprido em "dois anos, dois anos e meio".

Administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes © Gerardo Santos/Global Imagens

Os valores envolvidos para o salto tecnológico no 5G da empresa-referência de bebidas não-alcoólicas, não foram revelados. Nesse ponto, o administrador da NOS, Manuel Ramalho Eanes, referiu que cada caso é um caso, dependendo das necessidades de cada empresa e de cada setor. No caso da Sumol+Compal, o desenho dos serviços da NOS visam uma "utilização industrial".

O Dinheiro Vivo apurou que os valores não foram revelados porque a parceria tecnológica entre a NOS e a Sumol+Compal não começa nem se encerra no 5G. Haverá uma relação contratual que visa diferentes serviços, em diferentes linhas de atuação, e em diferentes geografias - o que torna difícil identificar um valor exato de tudo o que já foi acordado e poderá vir a ser incluindo na parceria.

Ponto assente para o CEO Duarte Pinto é que a empresa está "semear hoje para colher mais à frente". E não só em termos tecnológicos. Ou seja, ao introduzir novas ferramentas tecnológicas haverá necessidade de apostar na qualificação técnica dos funcionários e integrar novos quadros qualificados - a Sumol+Compal emprega 1123 pessoas, em Portugal, dos quais cerca de 370 em Almeirim.

"Não se trata de um projeto 5G, mas de um caso real de 5G", defendeu o administrador da NOS Manuel Ramalho Eanes, sobre o caso da Sumol+Compal. Para o gestor, em breve, o 5G "será o caminho para a indústria portuguesa melhorar a sua eficiência, produtividade e competitividade". Almeirim é só o primeiro caso.

Quanto a outros setores, a NOS - segundo Manuel Ramalho Eanes - está já envolvida noutros projetos 5G, do retalho à saúde.