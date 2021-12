Depois da Meo também a NOS diz que AdC sabia do projeto de publicidade direcionada

Miguel Almeida, CEO da NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS garante que, contrariamente ao que a Autoridade da Concorrência alega, "nada há de ilicito" no acordo selado entre este operador, a Meo, a Vodafone e a Accenture para a inserção de publicidade como condição de acesso às gravações automáticas nas boxes das televisões.

A entidade liderada por Margarida Matos Rosa acusou na quarta-feira as operadoras Meo, NOS e Vodafone, em conjunto com a consultora Accenture, de restringirem a concorrência "ao combinarem entre si a inserção de 30 segundos de publicidade" para o acesso a gravações automáticas de televisão.

"A NOS confirma ter sido ontem notificada pela AdC de uma nota de ilicitude relativa ao acordo que esteve na base do lançamento de um produto de publicidade direcionada", confirmou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo. Contudo, asseveroou a fonte, "o produto em causa é altamente inovador e traz enormes benefícios para o mercado da publicidade e para os consumidores".

"Este acordo permite aos anunciantes portugueses acederem a uma alternativa nacional credível ao serviço de publicidade já hoje disponibilizado por grandes multinacionais digitais, como o Google ou a Meta, nos seus serviços de vídeo online. Ao mesmo tempo, garante aos canais de televisão um maior controlo sobre as receitas de publicidade que os seus conteúdos geram e assegura aos consumidores nacionais uma maior relevância da publicidade que visualizam", argumentou.

A mesma fonte da NOS, tal como fonte oficial da Meo já tinha relatado, o acordo entre as quatro empresas visadas "era do total conhecimento da AdC antes sequer de o projeto ser lançado, tendo sido objeto de várias reuniões e discussões prévias sem que, em momento algum, aquela autoridade tenha sinalizado as ilegalidades que agora invoca".

Além da NOS e da Meo, também a Accenture já reagiu à acusação da AdC. A consultora negou "irregularidades" e garantiu que vai defender-se "veementemente" de acusação do regulador.

A Autoridade da Concorrência fez saber, na quarta-feira, que concluiu que houve concertação entre a Meo, NOS e Vodafone, com "o suporte tecnológico e operacional" da Accenture, para "a inserção de 30 segundos de publicidade como condição de acesso dos respetivos clientes às gravações automáticas dos diferentes canais de televisão", na sequência de uma investigação motivada por uma notícia do semanário "Expresso".

A investigação levou a AdC a identificar "uma abordagem concertada" sobre os clientes dos operadores, "os quais ficaram sem incentivo à mudança de operador, apesar de insatisfeitos com as alterações introduzidas, perante a degradação simultânea e concertada do serviço de televisão por subscrição".

Ora tal acordo foi considerado anticoncorrencial, por violar a lei e por, indevidamente, "preservar a estrutura de mercado relativamente estável e equilibrada, da qual os operadores beneficiam, uma vez que o mesmo minimiza a diferenciação nas ofertas de serviços de televisão por subscrição, em termos de preço ou outras condições de transação, em benefício dos operadores e em detrimento dos consumidores".